«Нападут на детей?»: голодные псы накинулись на женщину возле лицея в Волгодонске

Жительница недоумевает, как можно не следить за бродячими собаками, тем более там, где каждый день ходит сотни маленьких детей. Даже в момент нападения вокруг находились юные школьники и их родители: «У бездомных собак уже больше прав, чем у человека! А если они нападут на детей? Когда эти звери перестанут свободно бродить по нашим улицам?».