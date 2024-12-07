«Нападут на детей?»: голодные псы накинулись на женщину возле лицея в Волгодонске

Posted 7 декабря, 10:45
Published 7 декабря, 10:45
Modified 7 декабря, 10:47
Updated 7 декабря, 10:47
В Волгодонске две бездомные собаки травмировали прохожую во дворе лицея №24 рядом с корпусом начальных классов. Женщина не проявлялась никакой агрессии к псам и не привлекала их внимание, но это не спасло ее от нападения. К счастью, обошлось без серьезных ран, но волгодончанка испытала большой стресс и страх.
Жительница недоумевает, как можно не следить за бродячими собаками, тем более там, где каждый день ходит сотни маленьких детей. Даже в момент нападения вокруг находились юные школьники и их родители: «У бездомных собак уже больше прав, чем у человека! А если они нападут на детей? Когда эти звери перестанут свободно бродить по нашим улицам?».
Люди поддержали женщину и подметили, что в последнее время в городе стало слишком много собак: «Собак развелось очень много в городе, какой-то беспредел».
«А на Насосной? Тут несколько стай сразу, в районе рынка и возле ЖД», — пишет пользователь.
Ранее бойцовая собака напала на пару в Ростове-на-Дону.