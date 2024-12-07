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Posted 7 декабря, 10:45

Published 7 декабря, 10:45

Modified 7 декабря, 10:47

Updated 7 декабря, 10:47

«Нападут на детей»: голодные псы накинулись на женщину возле лицея в Волгодонске

«Нападут на детей?»: голодные псы накинулись на женщину возле лицея в Волгодонске

7 декабря 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney. «Нападут на детей»: голодные псы накинулись на женщину возле лицея в Волгодонске

Бродячие собаки напали на женщину возле лицея в Волгодонске

Две бездомные собаки разгуливали возле лицея в Волгодонске и напали на женщину, когда та проходила мимо, информирует «Блокнот Волгодонск».

В Волгодонске две бездомные собаки травмировали прохожую во дворе лицея №24 рядом с корпусом начальных классов. Женщина не проявлялась никакой агрессии к псам и не привлекала их внимание, но это не спасло ее от нападения. К счастью, обошлось без серьезных ран, но волгодончанка испытала большой стресс и страх.

Жительница недоумевает, как можно не следить за бродячими собаками, тем более там, где каждый день ходит сотни маленьких детей. Даже в момент нападения вокруг находились юные школьники и их родители: «У бездомных собак уже больше прав, чем у человека! А если они нападут на детей? Когда эти звери перестанут свободно бродить по нашим улицам?».

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Люди поддержали женщину и подметили, что в последнее время в городе стало слишком много собак: «Собак развелось очень много в городе, какой-то беспредел».

«А на Насосной? Тут несколько стай сразу, в районе рынка и возле ЖД», — пишет пользователь.

Ранее бойцовая собака напала на пару в Ростове-на-Дону.

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