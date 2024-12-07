Прорыв трубы оставил без воды 28 тысяч жителей Новочеркасска

Posted 7 декабря, 09:10
Published 7 декабря, 09:10
Modified 7 декабря, 09:12
Updated 7 декабря, 09:12
Авария произошла ночью 7 декабря в районе Новочеркасского индустриального парка. Там прорвало водовод. В связи с этим временно без водоснабжения остались 28 тысяч человек, проживающих в Промышленном районе города.
Кроме того, в аварийную зону попали некоторые котельные. Чтобы поддержать их работу и обеспечить население питьем, будет организован подвоз воды. По оценке экспертов, работы по ликвидации прорыва продлятся примерно до 18.00 мск.
Добавим, что подвоз воды будет осуществляться с 9.50 мск до 18.00 мск на территориях микрорайонов Молодежный и Соцгород на 10 улицах.
Ранее в Таганроге из-за коммунальной аварии приостановили движение трамваев.