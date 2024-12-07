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Posted 7 декабря, 09:10

Published 7 декабря, 09:10

Modified 7 декабря, 09:12

Updated 7 декабря, 09:12

Прорыв трубы оставил без воды 28 тысяч жителей Новочеркасска

Прорыв трубы оставил без воды 28 тысяч жителей Новочеркасска

7 декабря 2024, 09:10
Фото: Телеграм-канал Юрия Лысенко. Прорыв трубы оставил без воды 28 тысяч жителей Новочеркасска
В Новочеркасске произошла серьезная коммунальная авария — прорыв на водоводе. Из-за этого 28 тысяч горожан остались без воды как минимум до вечера, сообщил в личном телеграм-канале глава горадминистрации Юрий Лысенко.

Авария произошла ночью 7 декабря в районе Новочеркасского индустриального парка. Там прорвало водовод. В связи с этим временно без водоснабжения остались 28 тысяч человек, проживающих в Промышленном районе города.

Кроме того, в аварийную зону попали некоторые котельные. Чтобы поддержать их работу и обеспечить население питьем, будет организован подвоз воды. По оценке экспертов, работы по ликвидации прорыва продлятся примерно до 18.00 мск.

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Добавим, что подвоз воды будет осуществляться с 9.50 мск до 18.00 мск на территориях микрорайонов Молодежный и Соцгород на 10 улицах.

Ранее в Таганроге из-за коммунальной аварии приостановили движение трамваев.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Новочеркасск#Вода#Водоснабжение#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Коммунальщики#Происшествия
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