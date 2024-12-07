Сильный снегопад начался в Ростовской области

Всего в 100 километрах от Ростова-на-Дону, а именно в Гуково начался сильный снегопад. Улицы покрылись толстым слоем снега, а деревья обледенели. Кроме того, дончане рассказали, что настоящая зима также пришла и в Новошахтинск.