Сильный снегопад начался в Ростовской области

Posted 7 декабря, 16:26
Published 7 декабря, 16:26
Modified 7 декабря, 16:28
Updated 7 декабря, 16:28
Всего в 100 километрах от Ростова-на-Дону, а именно в Гуково начался сильный снегопад. Улицы покрылись толстым слоем снега, а деревья обледенели. Кроме того, дончане рассказали, что настоящая зима также пришла и в Новошахтинск.
Жители Ростова-на-Дону с завистью шутят о том, что у них в городе есть кое-что покруче снега — грязь: «Какой кошмар, это ж и грязевика не слепить. Бедные дети».
«В Ростове есть грязь без снега», — добавил пользователь.
«Ну, почему не у нас?», — пишет подписчица.
Ранее синоптики рассказали, что сильный ветер, снег и дождь обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе.