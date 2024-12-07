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Posted 7 декабря, 16:26

Published 7 декабря, 16:26

Modified 7 декабря, 16:28

Updated 7 декабря, 16:28

Сильный снегопад начался в Ростовской области

Сильный снегопад начался в Ростовской области

7 декабря 2024, 16:26
Фото: 1MI. Сильный снегопад начался в Ростовской области
К северу от Ростова-на-Дону повалил снег и выросли сугробы, кадры очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Всего в 100 километрах от Ростова-на-Дону, а именно в Гуково начался сильный снегопад. Улицы покрылись толстым слоем снега, а деревья обледенели. Кроме того, дончане рассказали, что настоящая зима также пришла и в Новошахтинск.

Жители Ростова-на-Дону с завистью шутят о том, что у них в городе есть кое-что покруче снега — грязь: «Какой кошмар, это ж и грязевика не слепить. Бедные дети».

Снежная буря надвигается на Ростовскую область
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«В Ростове есть грязь без снега», — добавил пользователь.

«Ну, почему не у нас?», — пишет подписчица.

Ранее синоптики рассказали, что сильный ветер, снег и дождь обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Гуково#Погода#Снег#Зима#Снегопад#Снег и гололед#Температура воздуха#Мокрый снег
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