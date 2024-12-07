Сильный ветер, снег и дождь обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе

Во вторник, 10 декабря, весь день будет идти дождь с мокрым снегом. Ночью и утром температура упадет до +2, а днем и вечером поднимется — до +5 градусов. Примерно с 12.00 мск до 21.00 мск выпадет около 7,6 миллиметра осадков. Скорость ветра снизится до 7 метров в секунду.