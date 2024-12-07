Сильный ветер, снег и дождь обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе

Posted 7 декабря, 11:19
Published 7 декабря, 11:19
Modified 7 декабря, 11:21
Updated 7 декабря, 11:21
Понедельник, 9 декабря, будет пасмурным и ветреным. Днем температура воздуха поднимется до +3 градусов, а ночью — опустится до +1 градуса. Ожидается восточный ветер до 11-13 метров в секунду.
Во вторник, 10 декабря, весь день будет идти дождь с мокрым снегом. Ночью и утром температура упадет до +2, а днем и вечером поднимется — до +5 градусов. Примерно с 12.00 мск до 21.00 мск выпадет около 7,6 миллиметра осадков. Скорость ветра снизится до 7 метров в секунду.
В среду, 11 декабря, будет такая же погода. В течение дня столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов Цельсия. Ночью пройдет дождь. Всего выпадет около 5 миллиметров осадков. Ветер сменит свое направление на юго-западное и поутихнет до 6 метров в секунду.
Ранее сотрудники МЧС предупредили население Ростовской области об опасной снежной буре.