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Posted 7 декабря, 11:19

Published 7 декабря, 11:19

Modified 7 декабря, 11:21

Updated 7 декабря, 11:21

Сильный ветер, снег и дождь обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе

Сильный ветер, снег и дождь обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе

7 декабря 2024, 11:19
Фото: 1MI. Сильный ветер, снег и дождь обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе
Новая неделя в Ростове-на-Дону начнется с непогоды. Ростовчан ждут ливни в сочетании со снегом, а также мощный ветер, информируют синоптики.

Понедельник, 9 декабря, будет пасмурным и ветреным. Днем температура воздуха поднимется до +3 градусов, а ночью — опустится до +1 градуса. Ожидается восточный ветер до 11-13 метров в секунду.

Во вторник, 10 декабря, весь день будет идти дождь с мокрым снегом. Ночью и утром температура упадет до +2, а днем и вечером поднимется — до +5 градусов. Примерно с 12.00 мск до 21.00 мск выпадет около 7,6 миллиметра осадков. Скорость ветра снизится до 7 метров в секунду.

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В среду, 11 декабря, будет такая же погода. В течение дня столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов Цельсия. Ночью пройдет дождь. Всего выпадет около 5 миллиметров осадков. Ветер сменит свое направление на юго-западное и поутихнет до 6 метров в секунду.

Ранее сотрудники МЧС предупредили население Ростовской области об опасной снежной буре.

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