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Posted 7 декабря, 07:54

Published 7 декабря, 07:54

Modified 7 декабря, 07:56

Updated 7 декабря, 07:56

Снежная буря надвигается на Ростовскую область

Снежная буря надвигается на Ростовскую область

7 декабря 2024, 07:54
Фото: 1MI. Снежная буря надвигается на Ростовскую область
В ближайшие часы в Ростовской области начнет бушевать непогода. Ветер усилится до 18 метров в секунду, дороги покроются льдом, а улицы — изморозью, информирует МЧС региона.

Шторм ворвется на территорию Ростовской области в субботу, 7 декабря, около 12.00 мск и продлится до обеда воскресенья, 8 декабря. В этот период ожидается образование сильного гололеда, отложение мокрого снега на поверхности сооружений, ветвях деревьев и проводах. Кроме того, восточный ветер разгонится до 15-18 метров в секунду.

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Жителям донского региона рекомендуется быть крайне внимательными и осторожными на улицах, так как во время непогоды можно легко травмироваться.

До этого синоптики рассказали, какая погода будет на Новый год в Ростовской области.

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