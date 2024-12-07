Снежная буря надвигается на Ростовскую область

Шторм ворвется на территорию Ростовской области в субботу, 7 декабря, около 12.00 мск и продлится до обеда воскресенья, 8 декабря. В этот период ожидается образование сильного гололеда, отложение мокрого снега на поверхности сооружений, ветвях деревьев и проводах. Кроме того, восточный ветер разгонится до 15-18 метров в секунду.