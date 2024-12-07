Цена мяса превысила 600 рублей за килограмм в Ростовской области

Posted 7 декабря, 12:09
Published 7 декабря, 12:09
Modified 7 декабря, 12:11
Updated 7 декабря, 12:11
Согласно исследованию за 2 декабря, самую дешевую говядину продают в Шахтах. Там килограмм мяса обойдется в 547,55 рубля. В Ростове-на-Дону средняя стоимость говядины составляет 575,78 рубля. А в Таганроге зарегистрированы самые высокие цены на нее — 607,78 рубля.
Курятину рекомендуется приобретать в Миллерово — 180,71 рубля. При этом в Ростове-на-Дону и Таганроге торгуют самой дорогой птицей. В среднем ее можно купить за 201,88 и 209,92 рубля соответственно.
Выгодную свинину можно найти в донской столице. Тут ее продают за 359,59 рубля. А в Сальске килограмм этого мяса в среднем обойдется в 400 рублей без 16 копеек.
Лучшие цены на баранину зафиксированы в Миллерово — 702,99 рубля. В Ростове ее стоимость достигла 769,89 рубля, а в Шахтах — 773,43 рубля.
Ранее стало известно, сколько денег оставляют ростовчане в супермаркетах за раз.
До этого ФАС начала проверку производителей сливочного масла из-за массовых жалоб на стоимость в Ростове.