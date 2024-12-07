rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 12:09

Published 7 декабря, 12:09

Modified 7 декабря, 12:11

Updated 7 декабря, 12:11

Цена мяса приблизилась к 800 рублям за килограмм в Ростовской области

Цена мяса превысила 600 рублей за килограмм в Ростовской области

7 декабря 2024, 12:09
Фото: 1MI. Цена мяса приблизилась к 800 рублям за килограмм в Ростовской области
В некоторых городах Ростовской области средняя стоимость говядины перевалила за 600 рублей. Подорожание также коснулось и других видов мяса, сообщает Ростовстат.

Согласно исследованию за 2 декабря, самую дешевую говядину продают в Шахтах. Там килограмм мяса обойдется в 547,55 рубля. В Ростове-на-Дону средняя стоимость говядины составляет 575,78 рубля. А в Таганроге зарегистрированы самые высокие цены на нее — 607,78 рубля.

Курятину рекомендуется приобретать в Миллерово — 180,71 рубля. При этом в Ростове-на-Дону и Таганроге торгуют самой дорогой птицей. В среднем ее можно купить за 201,88 и 209,92 рубля соответственно.

Сливочное масло подорожало на 120 рублей в Ростовской области
Узнать подробнее

Выгодную свинину можно найти в донской столице. Тут ее продают за 359,59 рубля. А в Сальске килограмм этого мяса в среднем обойдется в 400 рублей без 16 копеек.

Лучшие цены на баранину зафиксированы в Миллерово — 702,99 рубля. В Ростове ее стоимость достигла 769,89 рубля, а в Шахтах — 773,43 рубля.

Ранее стало известно, сколько денег оставляют ростовчане в супермаркетах за раз.

До этого ФАС начала проверку производителей сливочного масла из-за массовых жалоб на стоимость в Ростове.

Читайте также:
Ростовстат обнародовал лучшие цены на мясо в Ростовской областиСтало известно, где в Ростовской области самые низкие цены на мясоСтало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Миллерово#Сальск#Мясо#Последние новости Ростова на сегодня#Стоимость продуктов#Свинина#Куриное мясо#Баранина#Говядина#Цены на мясо#Мясо птицы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика