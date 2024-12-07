Указ Петра I про реку Дон подменили в военно-историческом архиве

Известно, что замдиректора РГВИА заподозрил неладное, когда увидел на сайте аукционного дома в Испании, что на торги выставлен документ, хранящийся в их архиве. Работники организации обратились в правоохранительные органы для разрешения проблемы. Однако полицейские пришли к мнению, что указы идентичны.