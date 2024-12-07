Указ Петра I про реку Дон подменили в военно-историческом архиве

Posted 7 декабря, 20:36
Published 7 декабря, 20:36
Modified 7 декабря, 20:38
Updated 7 декабря, 20:38
Известно, что замдиректора РГВИА заподозрил неладное, когда увидел на сайте аукционного дома в Испании, что на торги выставлен документ, хранящийся в их архиве. Работники организации обратились в правоохранительные органы для разрешения проблемы. Однако полицейские пришли к мнению, что указы идентичны.
При тщательном осмотре экспертам удалось установить, что документ, который все это время находился на хранении в РГВИА, является подделкой. На данный момент неизвестно, когда произошла кража, и кто ее совершил.
Добавим, что по факту кражи подлинника ведется расследование.
Ранее стало известно, что в донской столице открылся Музей истории города.