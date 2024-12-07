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Posted 7 декабря, 20:36

Published 7 декабря, 20:36

Modified 7 декабря, 20:38

Updated 7 декабря, 20:38

Указ Петра I про реку Дон подменили в военно-историческом архиве

Указ Петра I про реку Дон подменили в военно-историческом архиве

7 декабря 2024, 20:36
Фото: Шедеврум. Указ Петра I про реку Дон подменили в военно-историческом архиве
В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) хранилась подделка указа императора Петра I «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд» от 11.11.1723 года. Подмену обнаружили только сейчас, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Известно, что замдиректора РГВИА заподозрил неладное, когда увидел на сайте аукционного дома в Испании, что на торги выставлен документ, хранящийся в их архиве. Работники организации обратились в правоохранительные органы для разрешения проблемы. Однако полицейские пришли к мнению, что указы идентичны.

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При тщательном осмотре экспертам удалось установить, что документ, который все это время находился на хранении в РГВИА, является подделкой. На данный момент неизвестно, когда произошла кража, и кто ее совершил.

Добавим, что по факту кражи подлинника ведется расследование.

Ранее стало известно, что в донской столице открылся Музей истории города.

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