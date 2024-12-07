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Posted 7 декабря, 19:54

Published 7 декабря, 19:54

Modified 7 декабря, 19:56

Updated 7 декабря, 19:56

В Ростове люди сидят без отопления зимой, а в Волгодонске отбиваются от бродячих псов

В Ростове люди сидят без отопления зимой, а в Волгодонске отбиваются от бродячих псов

7 декабря 2024, 19:54
Фото: Шедеврум. В Ростове люди сидят без отопления зимой, а в Волгодонске отбиваются от бродячих псов
На Ростовскую область надвигается снежная буря, тем временем бродячие собаки напали на женщину возле лицея в Волгодонске, а Александр Бастрыкин потребовал завести дело из-за замерзающих без отопления зимой жителей Ростова

Снежная буря

Сотрудники МЧС предупредили жителей Ростовской области об опасной непогоде. По прогнозу синоптиков, снежная буря началась в субботу, 7 декабря, около 12.00 мск и закончится только к обеду воскресенья, 8 декабря.

За эти сутки в регионе выпадет мокрый снег и покроет деревья, провода и здания, образуется гололед и поднимется сильный ветер до 15-18 метров в секунду.

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Нападение собак

В Волгодонске две безнадзорные собаки накинулись на женщину, которая прогуливалась в районе лицей №24. Собаки напали на нее возле здания, в котором учатся младшеклассники. Горожанка не сильно пострадала и отделалась сильным испугом.

Больше всего ее возмутил тот факт, что за бездомными собаками никто не следит и не занимается их отловом. А ведь на месте женщины мог оказаться маленький ребенок, которых, к слову, в момент нападения вокруг было много.

Информация о нападении дошла до следственного комитета Ростовской области. В производстве правоохранительного органа уже находится уголовное дело на эту тему, и полученные сведения будут проверены в рамках его расследования.

Вопрос находится на личном контроле у председателя СУ СКР Александра Бастрыкина. Он поручил главе регионального управления ведомства Аслану Хуаде доложить о проведенном по уголовному делу комплексе действий и установленных обстоятельствах.

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Зима без отопления

Также председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Аслану Хуаде возбудить уголовное дело по нарушению прав жителей Ростова-на-Дону.

Дело в том, что в СМИ начали распространяться сведения о том, что жильцы одного из многоэтажных домов города на протяжении трех лет замерзают в своих квартирах, так как им не дают отопление. В этом году батареи еще даже не включали. При этом люди справно оплачивают все счета.

Кроме того, жильцов волнуют трещины на фасаде дома, которые со временем становятся только больше и глубже.

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