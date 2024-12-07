В Ростове люди сидят без отопления зимой, а в Волгодонске отбиваются от бродячих псов

Дело в том, что в СМИ начали распространяться сведения о том, что жильцы одного из многоэтажных домов города на протяжении трех лет замерзают в своих квартирах, так как им не дают отопление. В этом году батареи еще даже не включали. При этом люди справно оплачивают все счета.