В Сальском районе фура сбила подростка, который перебегал дорогу

Posted 7 декабря, 08:49
Published 7 декабря, 08:49
Modified 7 декабря, 09:11
Updated 7 декабря, 09:11
Авария произошла вечером 6 декабря на автодороге «Котельниково-Песчанокопское» в Сальском районе Ростовской области. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN наехал на школьника-нарушителя, который перебегал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.
К сожалению, без травм не обошлось, и несовершеннолетнего пешехода увезли в больницу прямиком с места ДТП. Правоохранительные органы выясняют все нюансы случившегося.
Ранее в Таганроге тепловоз протаранил фуру, которая встала на железнодорожном переезде.
До этого авто влетело в отбойник после массового ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области.