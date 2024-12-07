rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 08:49

Published 7 декабря, 08:49

Modified 7 декабря, 09:11

Updated 7 декабря, 09:11

В Ростовской области фура сбила подростка, перебегавшего дорогу

В Сальском районе фура сбила подростка, который перебегал дорогу

7 декабря 2024, 08:49
Фото: 1MI. В Ростовской области фура сбила подростка, перебегавшего дорогу
В Ростовской области седельный тягач с прицепом сбил подростка, перебегающего дорогу не по правилам, информирует Госавтоинспекция региона.

Авария произошла вечером 6 декабря на автодороге «Котельниково-Песчанокопское» в Сальском районе Ростовской области. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN наехал на школьника-нарушителя, который перебегал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

К сожалению, без травм не обошлось, и несовершеннолетнего пешехода увезли в больницу прямиком с места ДТП. Правоохранительные органы выясняют все нюансы случившегося.

Житель Ростовской области угнал заведенную машину и тут же попал в ДТП
Узнать подробнее

Ранее в Таганроге тепловоз протаранил фуру, которая встала на железнодорожном переезде.

До этого авто влетело в отбойник после массового ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Читайте также:
«Она сейчас рванет!»: появились кадры полыхающей фуры на Западном шоссе у БатайскаВ Волгодонске водитель сбил 14-летнего школьника и влетел в отбойникТепловоз протаранил фуру на железнодорожном переезде в Таганроге
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#ДТП#Пожар#Авария#Автомобили#Фура#Подросток#Автодорога#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика