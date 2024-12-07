Водитель сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в Таганроге

Posted 7 декабря, 08:05
Published 7 декабря, 08:05
Modified 7 декабря, 08:08
Updated 7 декабря, 08:08
ДТП произошло днем 6 декабря на улице Александровской в Таганроге. По предварительным данным, 51-летний женщина-водитель японского хетчбэка Toyota Vitz не заметила, как на нерегулируемый пешеходный переход вышла школьница, и сбила ее.
В аварии 16-летняя девочка-подросток получила травмы. Для нее вызвали скорую помощь, врачи госпитализировали пострадавшую в медучреждение. Правоохранительные органы устанавливают все детали инцидента.
До этого пешеход погиб под колесами транспортного средства в Волгодонске. Мужчина резко выбежал на дорогу в неположенном месте, а от полученных ран скончался в больнице. Подробнее об аварии в материале RostovGazeta.