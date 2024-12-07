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Posted 7 декабря, 08:05

Published 7 декабря, 08:05

Modified 7 декабря, 08:08

Updated 7 декабря, 08:08

В Таганроге водитель легкового автомобиля сбил 16-летнего пешехода

Водитель сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в Таганроге

7 декабря 2024, 08:05
Фото: 1MI. В Таганроге водитель легкового автомобиля сбил 16-летнего пешехода
В Ростовской области иномарка вовремя не затормозила на пешеходном переходе и снесла девочку-подростка, сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло днем 6 декабря на улице Александровской в Таганроге. По предварительным данным, 51-летний женщина-водитель японского хетчбэка Toyota Vitz не заметила, как на нерегулируемый пешеходный переход вышла школьница, и сбила ее.

В аварии 16-летняя девочка-подросток получила травмы. Для нее вызвали скорую помощь, врачи госпитализировали пострадавшую в медучреждение. Правоохранительные органы устанавливают все детали инцидента.

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До этого пешеход погиб под колесами транспортного средства в Волгодонске. Мужчина резко выбежал на дорогу в неположенном месте, а от полученных ран скончался в больнице. Подробнее об аварии в материале RostovGazeta.

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