Затяжная геомагнитная активность вернется в Ростовскую область в декабре

По прогнозу астрономов, солнечная активность начнет расти во вторник, 10 декабря, и продлится до конца пятницы, 13 декабря. В эти дни возбуждение достигнет четырех баллов из девяти возможных. Также есть небольшая вероятность того, что геомагнитная активность перерастет в магнитную бурю.