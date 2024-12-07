Затяжная геомагнитная активность вернется в Ростовскую область в декабре

Posted 7 декабря, 10:21
Published 7 декабря, 10:21
Modified 7 декабря, 10:23
Updated 7 декабря, 10:23
По прогнозу астрономов, солнечная активность начнет расти во вторник, 10 декабря, и продлится до конца пятницы, 13 декабря. В эти дни возбуждение достигнет четырех баллов из девяти возможных. Также есть небольшая вероятность того, что геомагнитная активность перерастет в магнитную бурю.
В остальное время магнитосфера будет спокойной. Магнитных бурь не ожидается вплоть до января 2025 года.
Добавим, что в период солнечной активности нужно тщательнее следить за своим здоровьем. У метеочувствительных людей может подняться давление, появится головная боль и мигрень. Кроме того, они могут столкнуться с обострением хронических заболеваний.
Ранее стало известно, что снежная буря надвигается на Ростовскую область.