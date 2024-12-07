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Posted 7 декабря, 10:21

Published 7 декабря, 10:21

Modified 7 декабря, 10:23

Updated 7 декабря, 10:23

Затяжная геомагнитная активность вернется в Ростовскую область на неделе

Затяжная геомагнитная активность вернется в Ростовскую область в декабре

7 декабря 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney. Затяжная геомагнитная активность вернется в Ростовскую область на неделе
На следующей неделе в Ростовской области ожидается четырехдневное возбуждение магнитосферы Земли, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозу астрономов, солнечная активность начнет расти во вторник, 10 декабря, и продлится до конца пятницы, 13 декабря. В эти дни возбуждение достигнет четырех баллов из девяти возможных. Также есть небольшая вероятность того, что геомагнитная активность перерастет в магнитную бурю.

В остальное время магнитосфера будет спокойной. Магнитных бурь не ожидается вплоть до января 2025 года.

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Добавим, что в период солнечной активности нужно тщательнее следить за своим здоровьем. У метеочувствительных людей может подняться давление, появится головная боль и мигрень. Кроме того, они могут столкнуться с обострением хронических заболеваний.

Ранее стало известно, что снежная буря надвигается на Ростовскую область.

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