Бастрыкин отобрал у донских следователей дело о нападении на участника СВО в Батайске

Изначально нападавшему вменяли статью о хулиганстве, затем изменили ее, обвинив в покушении на убийство. В СКР сообщили, что дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако первый заместитель прокурора Ростовской области Александр Гацко вернул его на допрасследование. «Данное решение было обжаловано прокурору области Праскову Р.С., которое осталось без удовлетворения», — написала пресс-служба регионального Следкома.