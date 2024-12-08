Бастрыкин отобрал у донских следователей дело о нападении на участника СВО в Батайске

Posted 8 декабря, 16:56
Published 8 декабря, 16:56
Modified 8 декабря, 16:58
Updated 8 декабря, 16:58
Дело о стрельбе из травматического оружия в участника СВО в Батайске получило широкий общественный резонанс. Обстоятельства инцидента и расследование обсуждалось в СМИ и социальных сетях. Это послужило причиной того, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.
Напомним, инцидент произошел больше года назад. В сентябре 2023 года житель Батайска после словесного конфликта не меньше 12 раз выстрелил из травматического пистолета в незнакомого мужчину, который оказался участником СВО. Из-за общественной огласки о задержании нападавшего сообщил прежний губернатор региона Василий Голубев.
Изначально нападавшему вменяли статью о хулиганстве, затем изменили ее, обвинив в покушении на убийство. В СКР сообщили, что дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако первый заместитель прокурора Ростовской области Александр Гацко вернул его на допрасследование. «Данное решение было обжаловано прокурору области Праскову Р.С., которое осталось без удовлетворения», — написала пресс-служба регионального Следкома.
Глава СКР Александр Бастрыкин добавил, что исполнение его поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.