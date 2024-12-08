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Posted 8 декабря, 07:42

Published 8 декабря, 07:42

Modified 8 декабря, 10:18

Updated 8 декабря, 10:18

Следком начал проверку из-за школьной драки в Ростове

Бастрыкин потребовал доложить ему о драке в школьном туалете в Ростове

8 декабря 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney. Следком начал проверку из-за школьной драки в Ростове
В одной из школ Ростова ученики школы устроили разборки в школьном туалете. Видео случившегося попало в соцсети, где стало распространяться. Теперь роликом заинтересовались следователи.

Накануне в Сети стало распространяться видео, якобы снятое в туалете школы №75 Ростова-на-Дону. На нем минимум трое подростков нападают на мальчика помладше. «Бей его! Бей его! — командует один из участников потасовки (следуют звуки удара), а затем одобрительно восклицает: — Правильно!»

СУ СКР по Ростовской области выясняет все обстоятельства инцидента. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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Ранее следователи заявили о проверке инцидента с избиением младшеклассника. Правоохранители узнают, была ли допущена халатность со стороны руководства школы.

Пару дней назад с соседнем Краснодарском крае конфликт в школе закончился больницей. Несколько человек с ножевыми ранениями попалив больницу. Еще несколько пострадавших отказались от госпитализации. После инцидента возбудили уголовное дело.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Школа#ЧП#ЧС#Конфликт#ЧП в Ростове#Ножевые ранения
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