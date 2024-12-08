Бастрыкин потребовал доложить ему о драке в школьном туалете в Ростове

Posted 8 декабря, 07:42
Published 8 декабря, 07:42
Modified 8 декабря, 10:18
Updated 8 декабря, 10:18
Накануне в Сети стало распространяться видео, якобы снятое в туалете школы №75 Ростова-на-Дону. На нем минимум трое подростков нападают на мальчика помладше. «Бей его! Бей его! — командует один из участников потасовки (следуют звуки удара), а затем одобрительно восклицает: — Правильно!»
СУ СКР по Ростовской области выясняет все обстоятельства инцидента. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее следователи заявили о проверке инцидента с избиением младшеклассника. Правоохранители узнают, была ли допущена халатность со стороны руководства школы.
Пару дней назад с соседнем Краснодарском крае конфликт в школе закончился больницей. Несколько человек с ножевыми ранениями попалив больницу. Еще несколько пострадавших отказались от госпитализации. После инцидента возбудили уголовное дело.