Бастрыкин потребовал доложить ему о драке в школьном туалете в Ростове

Накануне в Сети стало распространяться видео, якобы снятое в туалете школы №75 Ростова-на-Дону. На нем минимум трое подростков нападают на мальчика помладше. «Бей его! Бей его! — командует один из участников потасовки (следуют звуки удара), а затем одобрительно восклицает: — Правильно!»