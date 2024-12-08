Гололед и штормовой ветер до 65 км в час накроют Ростовскую область

Posted 8 декабря, 16:37
Published 8 декабря, 16:37
Modified 8 декабря, 16:39
Updated 8 декабря, 16:39
Согласно данным, которые предоставил Ростовский гидрометцентр, в области ожидаются неблагоприятные и опасные погодные явления. Так, в ближайшие дни прогнозируются гололёд, изморозь и штормовой восточный ветер, скорость которого может достигать 15-18 метров в секунду или до 65 километров в час.
В условиях такой погоды возрастает вероятность различных аварийных ситуаций. Сильный ветер может привести к таким последствиям, как обрывы и перехлест электропроводов, а также падение деревьев и рекламных конструкций.
В связи с этим Управление ГО и ЧС донской столицы рекомендовало жителям региона проявлять повышенную осторожность. Так, чтобы избежать травм, необходимо держаться подальше от ненадёжных построек, рекламных щитов и оборванных проводов.
Водителям не следует парковаться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Во время движения автомобиля нужно быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию с другим транспортом.
Пешеходам стоит выбирать обувь с хорошим сцеплением и соблюдать бдительность на скользких участках и пешеходных переходах.
В случае скачков напряжения жителям Ростовской области рекомендуют отключать все электроприборы.
Ранее стало известно, какие погодные явления ожидают жителей Ростовской области в декабре.