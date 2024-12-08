Гололед и штормовой ветер до 65 км в час накроют Ростовскую область

Согласно данным, которые предоставил Ростовский гидрометцентр, в области ожидаются неблагоприятные и опасные погодные явления. Так, в ближайшие дни прогнозируются гололёд, изморозь и штормовой восточный ветер, скорость которого может достигать 15-18 метров в секунду или до 65 километров в час.