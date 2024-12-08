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Posted 8 декабря, 16:37

Published 8 декабря, 16:37

Modified 8 декабря, 16:39

Updated 8 декабря, 16:39

Гололед и штормовой ветер до 65 км в час накроют Ростовскую область

Гололед и штормовой ветер до 65 км в час накроют Ростовскую область

8 декабря 2024, 16:37
Фото: 1MI. Гололед и штормовой ветер до 65 км в час накроют Ростовскую область

Штормовое предупреждение из-за гололеда объявили в Ростовской области

Управление по делам ГО и ЧС донской столицы опубликовало штормовое предупреждение и сообщило жителям Ростовской области о том, как избежать аварийных ситуаций во время гололеда и сильного ветра.

Согласно данным, которые предоставил Ростовский гидрометцентр, в области ожидаются неблагоприятные и опасные погодные явления. Так, в ближайшие дни прогнозируются гололёд, изморозь и штормовой восточный ветер, скорость которого может достигать 15-18 метров в секунду или до 65 километров в час.

В условиях такой погоды возрастает вероятность различных аварийных ситуаций. Сильный ветер может привести к таким последствиям, как обрывы и перехлест электропроводов, а также падение деревьев и рекламных конструкций.

В связи с этим Управление ГО и ЧС донской столицы рекомендовало жителям региона проявлять повышенную осторожность. Так, чтобы избежать травм, необходимо держаться подальше от ненадёжных построек, рекламных щитов и оборванных проводов.

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Водителям не следует парковаться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Во время движения автомобиля нужно быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию с другим транспортом.

Пешеходам стоит выбирать обувь с хорошим сцеплением и соблюдать бдительность на скользких участках и пешеходных переходах.

В случае скачков напряжения жителям Ростовской области рекомендуют отключать все электроприборы.

Ранее стало известно, какие погодные явления ожидают жителей Ростовской области в декабре.

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#Светлана Саранча#Ростовская область#Ветер#Погода#Деревья#Гололед#Автомобили#Аварии#Пешеходы
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