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Posted 8 декабря, 18:02

Published 8 декабря, 18:02

Modified 8 декабря, 18:04

Updated 8 декабря, 18:04

Итоги недели: ростовчан оставили без фейерверков в Новый год и могут лишить шаурмы

Итоги недели: ростовчан оставили без фейерверков в Новый год и могут лишить шаурмы

8 декабря 2024, 18:02
Фото: 1MI.
В Ростовской области продлили запрет на использование пиротехники, глава региона предложил убрать часть ларьков с шаурмой в районе ЦГБ в донской столице, а у арестованного главы Минтранса нашли пистолет и возбудили на него дело о коррупции.

Кольт и взятка

Напоминаем, что министра транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев задержали в конце ноября. СМИ сообщили, что взяли министра с с поличным при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Однако меру пресечения главе Минтранса в виде ареста до конца января избрали по статье о незаконном приобретении и хранении оружия.

На минувшей неделе ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщил о том, что у министра нашли незаконно приобретенный пистолет кольт.

Кроме того, СМИ проинформировали о том, что помимо 222 статьи УК РФ Кушнареву предъявили обвинение в коррупционном преступлении.

СМИ: На министра транспорта Ростовской области возбудили дело о взятке
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Покусились на «святое»

Врио губернатора Юрий Слюсарь предложил убрать часть ларьков с шаурмой в районе ЦГБ, которые давно стали легендарными в Ростове. По его словам, вместо многочисленных «шаурмичных» на Ворошиловском лучше разместить магазины с местными фермерскими продуктами, например, с колбасами.

Однако многие жители Ростова-на-Дону расстроились из-за такого предложения. Судя по комментариям пользователей Сети, они считают, что шаурма на ЦГБ стала буквально «национальным блюдом» донской столицы.

Ростов могут оставить без легендарных шаурмичных на ЦГБ, а у министра нашли кольт
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Новый год без салютов

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ, который продлевает запрет на использование пиротехнических изделий на целый год. Согласно этому документу, начиная с декабря 2024 жители области не смогут применять пиротехнику. Данное ограничение будет действовать до 1 декабря 2025 года.

Важно отметить, что этот запрет не касается некоторых видов пиротехники, таких как бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки. Они по-прежнему будут разрешены для использования жителями Ростовской области.

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