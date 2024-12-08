Итоги недели: ростовчан оставили без фейерверков в Новый год и могут лишить шаурмы

Напоминаем, что министра транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев задержали в конце ноября. СМИ сообщили, что взяли министра с с поличным при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Однако меру пресечения главе Минтранса в виде ареста до конца января избрали по статье о незаконном приобретении и хранении оружия.