Итоги недели: ростовчан оставили без фейерверков в Новый год и могут лишить шаурмы

Posted 8 декабря, 18:02
Published 8 декабря, 18:02
Modified 8 декабря, 18:04
Updated 8 декабря, 18:04
Напоминаем, что министра транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев задержали в конце ноября. СМИ сообщили, что взяли министра с с поличным при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Однако меру пресечения главе Минтранса в виде ареста до конца января избрали по статье о незаконном приобретении и хранении оружия.
На минувшей неделе ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщил о том, что у министра нашли незаконно приобретенный пистолет кольт.
Кроме того, СМИ проинформировали о том, что помимо 222 статьи УК РФ Кушнареву предъявили обвинение в коррупционном преступлении.
Врио губернатора Юрий Слюсарь предложил убрать часть ларьков с шаурмой в районе ЦГБ, которые давно стали легендарными в Ростове. По его словам, вместо многочисленных «шаурмичных» на Ворошиловском лучше разместить магазины с местными фермерскими продуктами, например, с колбасами.
Однако многие жители Ростова-на-Дону расстроились из-за такого предложения. Судя по комментариям пользователей Сети, они считают, что шаурма на ЦГБ стала буквально «национальным блюдом» донской столицы.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ, который продлевает запрет на использование пиротехнических изделий на целый год. Согласно этому документу, начиная с декабря 2024 жители области не смогут применять пиротехнику. Данное ограничение будет действовать до 1 декабря 2025 года.
Важно отметить, что этот запрет не касается некоторых видов пиротехники, таких как бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки. Они по-прежнему будут разрешены для использования жителями Ростовской области.