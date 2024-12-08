Кафе «Помпончик» сгорело на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На место происшествия были направлены силы пожарной службы. Всего было задействовано четыре специальные машины и больше десятка сотрудников МЧС Ростовской области. Открытое горение было ликвидировано к 08.46 мск. Полностью пожар ликвидировали в 09.14 мск.