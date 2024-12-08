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Posted 8 декабря, 08:13

Published 8 декабря, 08:13

Modified 8 декабря, 08:15

Updated 8 декабря, 08:15

Кафе «Помпончик» сгорело на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Кафе «Помпончик» сгорело на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

8 декабря 2024, 08:13
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области. Кафе «Помпончик» сгорело на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Утром в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» под Красным Сулином загорелось придорожное кафе «Помпончик». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В 08.05 утра в районе Красного Сулина произошел пожар в заведении общественного питания «Помпончик». Инцидент случился на 981-м километре трассы М-4 «Дон».

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На место происшествия были направлены силы пожарной службы. Всего было задействовано четыре специальные машины и больше десятка сотрудников МЧС Ростовской области. Открытое горение было ликвидировано к 08.46 мск. Полностью пожар ликвидировали в 09.14 мск.

На данный момент причины пожара устанавливаются.

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Судя по кадрам с места происшествия, кафе выгорело изнутри, также повреждена кровля и внешний сайдинг.

Ранее прокуратура организовала проверку причин пожаров в Ростовской области, жертвами которых стали пять человек.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Пресс-служба#Трасса М-4
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