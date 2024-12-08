Кафе «Помпончик» сгорело на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 8 декабря, 08:13
Published 8 декабря, 08:13
Modified 8 декабря, 08:15
Updated 8 декабря, 08:15
В 08.05 утра в районе Красного Сулина произошел пожар в заведении общественного питания «Помпончик». Инцидент случился на 981-м километре трассы М-4 «Дон».
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На место происшествия были направлены силы пожарной службы. Всего было задействовано четыре специальные машины и больше десятка сотрудников МЧС Ростовской области. Открытое горение было ликвидировано к 08.46 мск. Полностью пожар ликвидировали в 09.14 мск.
На данный момент причины пожара устанавливаются.
Судя по кадрам с места происшествия, кафе выгорело изнутри, также повреждена кровля и внешний сайдинг.
Ранее прокуратура организовала проверку причин пожаров в Ростовской области, жертвами которых стали пять человек.