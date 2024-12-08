rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 05:33

Published 8 декабря, 05:33

Modified 8 декабря, 05:35

Updated 8 декабря, 05:35

Минобороны заявило о террористической атаке беспилотников на Ростовскую область

Минобороны назвало атаку беспилотников на Ростовскую область террористической

8 декабря 2024, 05:33
Фото: 1MI. Минобороны заявило о террористической атаке беспилотников на Ростовскую область

Семь беспилотников сбили военные в Ростовской области в ночь на 8 декабря

В Ростовской области отразили атаку беспилотников. Воздушные цели уничтожили в ночь на 8 декабря с помощью средств ПВО.

Всего над регионом сбили семь дронов. Все они были самолетного типа. Два из них перехватили в районе Новошахтинска. В результате падения обломков выбило стекла в магазине. Среди населения пострадавших нет.

Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море
Узнать подробнее

В эту же ночь ВС РФ отражали массовую атаку и в других субъектах страны. Больше всего уничтожили в Белгородской области (17 штук) и Курской (12 штук). В Воронежской за ночь перехватили шесть БПЛА, а в Астраханской — четыре.

Общее количество беспилотников, сбитых на территории России 8 декабря, достигло почти полсотни.

Читайте также:
Минобороны РФ назвало ночную атаку БПЛА на Ростовскую область террористическойЮрий Слюсарь заявил о четырех беспилотниках, сбитых в Ростовской областиВасилий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#ПВО#Авария#Курская область#Беспилотники#Белгородская область#Минобороны#Атака#Воронежская область#Астраханская область#Дроны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика