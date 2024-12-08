Минобороны назвало атаку беспилотников на Ростовскую область террористической

Posted 8 декабря, 05:33
Published 8 декабря, 05:33
Modified 8 декабря, 05:35
Updated 8 декабря, 05:35
Всего над регионом сбили семь дронов. Все они были самолетного типа. Два из них перехватили в районе Новошахтинска. В результате падения обломков выбило стекла в магазине. Среди населения пострадавших нет.
В эту же ночь ВС РФ отражали массовую атаку и в других субъектах страны. Больше всего уничтожили в Белгородской области (17 штук) и Курской (12 штук). В Воронежской за ночь перехватили шесть БПЛА, а в Астраханской — четыре.
Общее количество беспилотников, сбитых на территории России 8 декабря, достигло почти полсотни.