Ничего не обещают: жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове судятся за выплаты

Posted 8 декабря, 15:27
Published 8 декабря, 15:27
Modified 8 декабря, 15:29
Updated 8 декабря, 15:29
Собственница одной из квартир Елена Варченко сообщила, что суды по дому все еще продолжаются.
«С лета судимся, еще результатов никаких нет. Сейчас ожидаем проведения судебной экспертизы которая оценит реальную выкупную стоимость наших жилых помещений, мест общего пользования и участка под домом. Власти нам так ничего и не обещают. Вся надежда только на наших юристов и суд. Наши квартиры были оценены в 78 тысяч рублей за квадратный метр при средней стоимости в 112 тысяч рублей. Мы приехали потому что нам сообщили, что часть дома рухнула, вот смотрим, как он разрушается постепенно», — рассказала она.
Ранее в Сети появилось видео полного обрушения второго подъезда в аварийной пятиэтажке на Нариманова, 72/3. 8 декабря там рухнули перекрытия с пятого по первый этаж. До этого очевидцы слышали громкий треск. Сейчас к дому никого не подпускают из-за опасности обрушения всего здания.
Пятиэтажное общежитие на Нариманова дало основательную трещину вечером 27 января. Жильцов дома удалось оперативно эвакуировать. В это время часть здания обрушилась. Люди покидали свои квартиры буквально в халатах и тапочках, оставив в них все, личные вещи, документы, дорогостоящую технику и даже домашних животных. Питомцев достали только через неделю силами спасателей и волонтеров.
Несколько раз люди решались на штурм здания, чтобы забрать свои вещи. После чего дом обнесли забором.
Само здание признали аварийным еще летом 2023 года. Однако расселить его не успели, оно рухнуло раньше. Полностью снести строение планируют не раньше 2025 года.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала хронику рухнувшей многоэтажки на Нариманова в Ростове.