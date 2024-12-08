Ничего не обещают: жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове судятся за выплаты

«С лета судимся, еще результатов никаких нет. Сейчас ожидаем проведения судебной экспертизы которая оценит реальную выкупную стоимость наших жилых помещений, мест общего пользования и участка под домом. Власти нам так ничего и не обещают. Вся надежда только на наших юристов и суд. Наши квартиры были оценены в 78 тысяч рублей за квадратный метр при средней стоимости в 112 тысяч рублей. Мы приехали потому что нам сообщили, что часть дома рухнула, вот смотрим, как он разрушается постепенно», — рассказала она.