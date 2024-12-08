Появились кадры полыхающего кафе «Помпончик» на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 8 декабря, 10:21
Published 8 декабря, 10:21
Modified 8 декабря, 10:23
Updated 8 декабря, 10:23
Напомним, что инцидент произошел утром на 981-м километре трассы М-4 «Дон». Площадь, охваченная огнем, составила 300 квадратных метров.
В операции по тушению возгорания были задействованы четыре специализированные пожарные машины и 14 сотрудников МЧС Ростовской области. Открытое горение было ликвидировано к 08.46 мск. Окончательное устранение всех очагов возгорания было завершено в 09.14 мск. В настоящее время выясняются причины возникновения пожара.
Ранее RostovGazeta опубликовала видео пожара в Ростове-на-Дону, в ходе которого погибли трое мужчин.