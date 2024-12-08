Появились кадры полыхающего кафе «Помпончик» на М-4 «Дон» в Ростовской области

В операции по тушению возгорания были задействованы четыре специализированные пожарные машины и 14 сотрудников МЧС Ростовской области. Открытое горение было ликвидировано к 08.46 мск. Окончательное устранение всех очагов возгорания было завершено в 09.14 мск. В настоящее время выясняются причины возникновения пожара.