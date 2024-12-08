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Posted 8 декабря, 10:21

Published 8 декабря, 10:21

Modified 8 декабря, 10:23

Updated 8 декабря, 10:23

Появились кадры полыхающего кафе «Помпончик» на М-4 «Дон» в Ростовской области

Появились кадры полыхающего кафе «Помпончик» на М-4 «Дон» в Ростовской области

8 декабря 2024, 10:21
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области.
В МЧС Ростовской области опубликовали снимки пожара в придорожном заведении общественного питания «Помпончик». Пожар случился в 8 утра нп подъезде к городу Красный Сулин.

Напомним, что инцидент произошел утром на 981-м километре трассы М-4 «Дон». Площадь, охваченная огнем, составила 300 квадратных метров.

В операции по тушению возгорания были задействованы четыре специализированные пожарные машины и 14 сотрудников МЧС Ростовской области. Открытое горение было ликвидировано к 08.46 мск. Окончательное устранение всех очагов возгорания было завершено в 09.14 мск. В настоящее время выясняются причины возникновения пожара.

Видео: telegram-канал МЧС Ростовской области. telegram-канал МЧС Ростовской области.
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Ранее RostovGazeta опубликовала видео пожара в Ростове-на-Дону, в ходе которого погибли трое мужчин.

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