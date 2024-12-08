Снегопад неожиданно обрушится на Ростовскую область

Posted 8 декабря, 14:52
Published 8 декабря, 14:52
Modified 8 декабря, 14:54
Updated 8 декабря, 14:54
В ближайшие сутки жителей Ростовской области ожидают гололед и изморозь. Сложные метеорологические явления дополнит сильный восточный ветер, скорость которого будет достигать 16 метров в секунду. Снег ожидается на севере региона, а минимальная температура достигнет отметки в -5 градусов. Синоптики также предупреждают об опасных голодедно-изморозневых отложениях.
9 декабря на территории Ростовской области также ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозируются мокрый снег и дождь, а также сильный гололёд, который может создать опасные ситуации на дорогах и тротуарах. Ночью и утром в донской столице будет туманно, что может помешать нормальной работе транспорта. Сохранится восточный ветер с порывами до 16 метров в секунду.
В период с 9 по 11 декабря погода немного улучшится: в Ростовской области ветер стихнет до 7-12 метров в секунду, а столбики термометров в некоторых районах повысятся до отметки +8 градусов. В большинстве городов Ростовской области небо будет покрыто облаками, местами будет идти дождь.