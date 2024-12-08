Снегопад неожиданно обрушится на Ростовскую область

9 декабря на территории Ростовской области также ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозируются мокрый снег и дождь, а также сильный гололёд, который может создать опасные ситуации на дорогах и тротуарах. Ночью и утром в донской столице будет туманно, что может помешать нормальной работе транспорта. Сохранится восточный ветер с порывами до 16 метров в секунду.