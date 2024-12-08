Сразу два тазобедренных сустава поменяли врачи пациенту из Ростова из-за некроза

Молодой ростовчанин обратился в Центр ортопедии и травматологии с проблемами с суставами. Он рассказал, что ноги начали его беспокоить только пару лет назад. Врачи собрали анамнез, провели обследование и выяснили, что у мужчины тяжелая степень асептического некроза обоих тазобедренных суставов. Пациент испытывал нестерпимую боль, поэтому отказался от этапных операций и попросил провести лечение, как можно быстрее.