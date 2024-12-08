Сразу два тазобедренных сустава поменяли врачи пациенту из Ростова из-за некроза

Posted 8 декабря, 06:40
Published 8 декабря, 06:40
Modified 8 декабря, 06:40
Updated 8 декабря, 06:40
Молодой ростовчанин обратился в Центр ортопедии и травматологии с проблемами с суставами. Он рассказал, что ноги начали его беспокоить только пару лет назад. Врачи собрали анамнез, провели обследование и выяснили, что у мужчины тяжелая степень асептического некроза обоих тазобедренных суставов. Пациент испытывал нестерпимую боль, поэтому отказался от этапных операций и попросил провести лечение, как можно быстрее.
Перед врачами стояла задача минимизировать послеоперационные осложнения и выровнять ноги. Процесс протезирования оказался сложнее, чем думали медики. Во-первых, им пришлось все необходимые манипуляции выполнять за раз, что увеличило продолжительность операции. А во-вторых, изменения в суставах были очень серьезными.
Добавим, что на следующий день после операции пациент смог встать и пройти несколько шагов по палате, на второй — он уже ходил по отделению, а на третий — вышел на прогулку в парк клиники.
До этого нуждавшаяся в реанимобиле девочка скончалась в Ростове-на-Дону от отека мозга.