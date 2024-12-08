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Posted 8 декабря, 19:49

Published 8 декабря, 19:49

Modified 8 декабря, 19:51

Updated 8 декабря, 19:51

Telegram Premium бесплатно: жителей Ростовской области о новом мошенничестве

Telegram Premium бесплатно: жителей Ростовской области о новом мошенничестве

8 декабря 2024, 19:49
Фото: Изображение Midjourney. Telegram Premium бесплатно: жителей Ростовской области о новом мошенничестве

Мошенники рассылают жителям Ростовской области ссылки на Telegram Premium

Жителей Ростовской области предупредили о новом виде мошенничества — ссылка на «подарок» в виде подписки Telegram Premium. С ее помощью злоумышленники могут украсть данные пользователей мессенджера, сообщает региональное Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Сообщается, что кража данных работает следующим образом: пользователю мессенджера может поступить сообщение от человека из списка его контактов или от фейковой страницы. Текст обычно гласит: «Вам отправили подарок — подписка Telegram Premium». За сообщением идет ссылка, которая в случае мошенничества может быть написана с ошибками.

В другом случае она может скрывать под собой другую страницу, которая маскируется под мессенджер. Если пользователь введет свои данные по этой ссылке, то злоумышленники могут получить доступ к логину, паролю и даже к коду двухфакторной аутентификации.

После этого мошенники обычно отправляют сообщение с поздравлением, в котором сообщается о том, что через некоторое время пользователь станет обладателем подписки Telegram Premium.

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Минцифры Ростовской области рекомендует: необходимо тщательно проверять информацию и не передавать личные данные незнакомым лицам, чтобы защитить себя от возможных угроз.

Ранее сообщалось о ростовчанине, который позвонил незнакомцам 15 тысяч раз.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенничество#Telegram#Угрозы#Кибератака#Минцифры#Кибермошенничество#Кибермошенники
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