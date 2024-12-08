Telegram Premium бесплатно: жителей Ростовской области о новом мошенничестве

Posted 8 декабря, 19:49
Published 8 декабря, 19:49
Modified 8 декабря, 19:51
Updated 8 декабря, 19:51
Сообщается, что кража данных работает следующим образом: пользователю мессенджера может поступить сообщение от человека из списка его контактов или от фейковой страницы. Текст обычно гласит: «Вам отправили подарок — подписка Telegram Premium». За сообщением идет ссылка, которая в случае мошенничества может быть написана с ошибками.
В другом случае она может скрывать под собой другую страницу, которая маскируется под мессенджер. Если пользователь введет свои данные по этой ссылке, то злоумышленники могут получить доступ к логину, паролю и даже к коду двухфакторной аутентификации.
После этого мошенники обычно отправляют сообщение с поздравлением, в котором сообщается о том, что через некоторое время пользователь станет обладателем подписки Telegram Premium.
Минцифры Ростовской области рекомендует: необходимо тщательно проверять информацию и не передавать личные данные незнакомым лицам, чтобы защитить себя от возможных угроз.
Ранее сообщалось о ростовчанине, который позвонил незнакомцам 15 тысяч раз.