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Posted 8 декабря, 20:58

Published 8 декабря, 20:58

Modified 8 декабря, 21:07

Updated 8 декабря, 21:07

Толпа набросилась на таксиста в Ростове посреди дороги возле РИИЖТа

Толпа набросилась на таксиста в Ростове посреди дороги возле РИИЖТа

8 декабря 2024, 20:58
Фото: 1MI. Толпа набросилась на таксиста в Ростове посреди дороги возле РИИЖТа
Не меньше четырех человек вышли из своих автомобилей и набросились на водителя такси в Ростове-на-Дону, видео было опубликовано в телеграм-канале «Это Ростов новости».

Толпа напала на таксиста неподалеку от университета РИИЖТ. На видео видно, как из автомобиля марки Toyota вышли минимум трое мужчин и одна девушка и набросились на водителя такси, остановившегося позади. При этом водитель японской иномарки забыл поставить автомобиль на ручник и он поехал, когда в нем никого не было. Мужчина быстро среагировал, успев предотвратить возможно ДТП и вновь побежал к месту потасовки, которая произошла прямо посреди дороги.

Из-за инцидента на дороге собралась пробка. Из соседних автомобилей выскочили люди, которые попытались разнять участников конфликта.

В комментариях под постом водитель такси рассказал, что причиной драки послужило грубое поведение оппонента — водителя Toyota, которому он ответил также. Он попросил жителей города, у которых могло сохраниться полное видео инцидента, связаться с ним.

Что на самом деле произошло между участниками конфликта, доподлинно неизвестно. Официальной информации о происшествии не поступало.

Бастрыкина заинтересовало дело драки школьников в Ростове-на-Дону
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Ранее в сети стало распространяться видео, которое было снято в туалете одной из школ Ростова-на-Дону. На ролике видно, как трое подростков бьют мальчика помладше. Один из них подначивал других на избиение школьника. Позже видео дошло и до следователей.

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