Толпа набросилась на таксиста в Ростове посреди дороги возле РИИЖТа

Posted 8 декабря, 20:58
Published 8 декабря, 20:58
Modified 8 декабря, 21:07
Updated 8 декабря, 21:07
Толпа напала на таксиста неподалеку от университета РИИЖТ. На видео видно, как из автомобиля марки Toyota вышли минимум трое мужчин и одна девушка и набросились на водителя такси, остановившегося позади. При этом водитель японской иномарки забыл поставить автомобиль на ручник и он поехал, когда в нем никого не было. Мужчина быстро среагировал, успев предотвратить возможно ДТП и вновь побежал к месту потасовки, которая произошла прямо посреди дороги.
Из-за инцидента на дороге собралась пробка. Из соседних автомобилей выскочили люди, которые попытались разнять участников конфликта.
В комментариях под постом водитель такси рассказал, что причиной драки послужило грубое поведение оппонента — водителя Toyota, которому он ответил также. Он попросил жителей города, у которых могло сохраниться полное видео инцидента, связаться с ним.
Что на самом деле произошло между участниками конфликта, доподлинно неизвестно. Официальной информации о происшествии не поступало.
Ранее в сети стало распространяться видео, которое было снято в туалете одной из школ Ростова-на-Дону. На ролике видно, как трое подростков бьют мальчика помладше. Один из них подначивал других на избиение школьника. Позже видео дошло и до следователей.