Толпа набросилась на таксиста в Ростове посреди дороги возле РИИЖТа

Толпа напала на таксиста неподалеку от университета РИИЖТ. На видео видно, как из автомобиля марки Toyota вышли минимум трое мужчин и одна девушка и набросились на водителя такси, остановившегося позади. При этом водитель японской иномарки забыл поставить автомобиль на ручник и он поехал, когда в нем никого не было. Мужчина быстро среагировал, успев предотвратить возможно ДТП и вновь побежал к месту потасовки, которая произошла прямо посреди дороги.