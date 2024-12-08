Рядом дети играли в футбол: подъезд рухнул в аварийном доме на Нариманова в Ростове

Posted 8 декабря, 13:41
Published 8 декабря, 13:41
Modified 8 декабря, 15:20
Updated 8 декабря, 15:20
По их словам, в воскресенье, 8 декабря, прохожие услышали треск, который шел со стороны полуразрушенной пятиэтажки на Нариманова, 72/3. После чего очевидцы заметили, как с высоты пятого этажа посыпались кирпичи и другие элементы конструкции дома. Затем, камеры запечатлели, как рухнул целый подъезд с пятого по первый этаж в уже поврежденной части дома. В результате инцидента никто не пострадал.
Полицейские, охраняющие здание от проникновения жильцов и вандалов, также подтвердили корреспонденту издания, что здание снова частично обрушилось. По словам очевидцев рядом на площадке дети играли в футбол.
Пятиэтажное общежитие на Нариманова дало основательную трещину в ночь с 27 на 28 января. В срочном порядке благодаря самим жителям и слаженной работе ростовских спасателей все жильцы покинули здание и столпились около родного дома. В это время часть здания обрушилась. Люди покидали свои квартиры, оставив в них все, личные вещи, документы, дорогостоящую технику и даже домашних животных. Их спасли только через неделю силами спасателей и волонтеров.
Несколько раз люди решались на штурм здания, чтобы забрать свои вещи. После чего дом обнесли забором.
Само здание признали аварийным еще летом 2023 года. Однако расселить его не успели, оно рухнуло раньше. Полностью снести строение планируют не раньше 2025 года.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала хронику рухнувшей многоэтажки на Нариманова в Ростове.