Рядом дети играли в футбол: подъезд рухнул в аварийном доме на Нариманова в Ростове

Пятиэтажное общежитие на Нариманова дало основательную трещину в ночь с 27 на 28 января. В срочном порядке благодаря самим жителям и слаженной работе ростовских спасателей все жильцы покинули здание и столпились около родного дома. В это время часть здания обрушилась. Люди покидали свои квартиры, оставив в них все, личные вещи, документы, дорогостоящую технику и даже домашних животных. Их спасли только через неделю силами спасателей и волонтеров.