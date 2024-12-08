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Posted 8 декабря, 04:36

Published 8 декабря, 04:36

Modified 8 декабря, 05:55

Updated 8 декабря, 05:55

В магазине вынесло стекла в Новошахтинске из-за упавшего беспилотника

В магазине вынесло стекла в Новошахтинске из-за упавшего беспилотника

8 декабря 2024, 04:36
Фото: Шедеврум. В магазине вынесло стекла в Новошахтинске из-за упавшего беспилотника
В результате атаки беспилотников на Ростовскую область, незначительные повреждения получило здание магазина в Новошахтинске, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона проинформировал, что в районе Новошахтинска ночью 8 декабря были сбиты два беспилотных летательных аппарата. В результате парения одного из них выбило стекла в магазине по близости. При этом никто из людей не пострадал, следы возгорания отсутствуют.

Утром в районе Таганрога перехватили 12 беспилотников
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В общей сложности за ночь военные при помощи средств ПВО и РЭБ уничтожили И подавили шесть беспилотников. Ночная атака обошлась без пострадавших.

Напомним, предыдущую атаку в регионе отбили 4 декабря. Тогда военные сбили 12 БАЛА, которые пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Таганрога.

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