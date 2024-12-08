В магазине вынесло стекла в Новошахтинске из-за упавшего беспилотника

Глава региона проинформировал, что в районе Новошахтинска ночью 8 декабря были сбиты два беспилотных летательных аппарата. В результате парения одного из них выбило стекла в магазине по близости. При этом никто из людей не пострадал, следы возгорания отсутствуют.