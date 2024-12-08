В магазине вынесло стекла в Новошахтинске из-за упавшего беспилотника

Posted 8 декабря, 04:36
Published 8 декабря, 04:36
Modified 8 декабря, 05:55
Updated 8 декабря, 05:55
Глава региона проинформировал, что в районе Новошахтинска ночью 8 декабря были сбиты два беспилотных летательных аппарата. В результате парения одного из них выбило стекла в магазине по близости. При этом никто из людей не пострадал, следы возгорания отсутствуют.
В общей сложности за ночь военные при помощи средств ПВО и РЭБ уничтожили И подавили шесть беспилотников. Ночная атака обошлась без пострадавших.
Напомним, предыдущую атаку в регионе отбили 4 декабря. Тогда военные сбили 12 БАЛА, которые пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Таганрога.