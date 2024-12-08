«Жахнуло и трухануло»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

Posted 8 декабря, 05:54
Published 8 декабря, 05:54
Modified 8 декабря, 05:56
Updated 8 декабря, 05:56
— Я даже видел и слышал этот взрыв, — пишут в комментариях подписчики telegram-канала Юрия Слюсаря. — Жахнуло так жахнуло. Наши парни молодцы!
— В Шахтах ночью хорошо трухануло, — добавили другие.
Некоторые обратили внимание на то, что о воздушной тревоге никого не предупредили.
— В Новошахтинске не работают системы оповещения от слова совсем! — возмутились горожане.
Как сообщала RostovGazeta, всего на Дону сбили семь беспилотников, обломки одного из которых упали в Новошахтинске и выбили стекла в магазине. К счастью, обошлось без пострадавших.