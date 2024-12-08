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Posted 8 декабря, 05:54

Published 8 декабря, 05:54

Modified 8 декабря, 05:56

Updated 8 декабря, 05:56

Жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку беспилотников

«Жахнуло и трухануло»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

8 декабря 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney. Жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку беспилотников
В ночь на 8 декабря над Ростовской областью сбили семь беспилотников. О том, как пережили атаку, местные жители рассказали в соцсетях.
— Я даже видел и слышал этот взрыв, — пишут в комментариях подписчики telegram-канала Юрия Слюсаря. — Жахнуло так жахнуло. Наши парни молодцы!
— В Шахтах ночью хорошо трухануло, — добавили другие.

Некоторые обратили внимание на то, что о воздушной тревоге никого не предупредили.

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— В Новошахтинске не работают системы оповещения от слова совсем! — возмутились горожане.

Как сообщала RostovGazeta, всего на Дону сбили семь беспилотников, обломки одного из которых упали в Новошахтинске и выбили стекла в магазине. К счастью, обошлось без пострадавших.

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