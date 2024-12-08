rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 11:31

Published 8 декабря, 11:31

Modified 8 декабря, 11:33

Updated 8 декабря, 11:33

Житель Ростовской области спалил дом после ссоры с женой

Житель Ростовской области спалил дом после ссоры с женой

8 декабря 2024, 11:31
Фото: 1MI.
В Ростовской области мужчина после ссоры с женой устроил пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

Инцидент произошел в Шолоховском районе. Пожарным поступило сообщение о возгорании в переулке Газетном в хуторе Кружилинском. Оказалось, что мужчина поругался со своей супругой. Находясь в состоянии сильного гнева после ссоры, он решил отомстить ей и поджег дом.

На место прибыли десять сотрудников МЧС на двух специальных машинах. Им удалось потушить пожар на площади 180 квадратных метров.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела на мужчину.

Прокуратура выясняет причины пожаров с пятью погибшими в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сгорело придорожное кафе сети «Помпончик».

Читайте также:
Итоги недели: в школе произошла давка и закрыто дело о крупнейшем пожаре в РостовеСуд освободил от наказания фигурантов дела о пожаре на «Театралке» в РостовеКафе «Помпончик» сгорело на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
#Светлана Саранча#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Шолоховский район#Уголовное дело
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика