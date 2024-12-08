Житель Ростовской области спалил дом после ссоры с женой

Posted 8 декабря, 11:31
Published 8 декабря, 11:31
Modified 8 декабря, 11:33
Updated 8 декабря, 11:33
Инцидент произошел в Шолоховском районе. Пожарным поступило сообщение о возгорании в переулке Газетном в хуторе Кружилинском. Оказалось, что мужчина поругался со своей супругой. Находясь в состоянии сильного гнева после ссоры, он решил отомстить ей и поджег дом.
На место прибыли десять сотрудников МЧС на двух специальных машинах. Им удалось потушить пожар на площади 180 квадратных метров.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела на мужчину.
Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сгорело придорожное кафе сети «Помпончик».