Житель Ростовской области спалил дом после ссоры с женой

Инцидент произошел в Шолоховском районе. Пожарным поступило сообщение о возгорании в переулке Газетном в хуторе Кружилинском. Оказалось, что мужчина поругался со своей супругой. Находясь в состоянии сильного гнева после ссоры, он решил отомстить ей и поджег дом.