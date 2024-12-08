Жители Ростовской области стали жить в среднем на 2 года дольше

На долголетие могут оказывать влияние множество факторов. Один из них — здоровый образ жизни. Ранее выяснилось, какое место занимает Ростовская область в таблице рейтинга ЗОЖа. Исследователи учитывали количество спортсменов, курильщиков, а также преступлений, которые совершили лица под действием алкоголя или наркотических веществ. Также авторы исследования брали в расчет людей, которые трудятся в опасных условиях.