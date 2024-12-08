Жители Ростовской области стали жить в среднем на 2 года дольше

Posted 8 декабря, 13:03
Published 8 декабря, 13:03
Modified 8 декабря, 13:05
Updated 8 декабря, 13:05
Сообщается, что продолжительность жизни жителя Ростовской области в 2022 году равнялась в среднем 70,8 лет. В сентябре 2024 она поднялась до 73,2 лет.
На долголетие могут оказывать влияние множество факторов. Один из них — здоровый образ жизни. Ранее выяснилось, какое место занимает Ростовская область в таблице рейтинга ЗОЖа. Исследователи учитывали количество спортсменов, курильщиков, а также преступлений, которые совершили лица под действием алкоголя или наркотических веществ. Также авторы исследования брали в расчет людей, которые трудятся в опасных условиях.
Также ранее стала известна тревожная информация о вымирании населения.