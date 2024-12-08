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Posted 8 декабря, 13:03

Published 8 декабря, 13:03

Modified 8 декабря, 13:05

Updated 8 декабря, 13:05

Жители Ростовской области стали жить в среднем на 2 года дольше

Жители Ростовской области стали жить в среднем на 2 года дольше

8 декабря 2024, 13:03
Фото: 1MI.
Продолжительность жизни на Дону выросла по итогам 2024 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев в интервью для «Дон 24».

Сообщается, что продолжительность жизни жителя Ростовской области в 2022 году равнялась в среднем 70,8 лет. В сентябре 2024 она поднялась до 73,2 лет.

Ростовская область уступила Кубани в рейтинге здорового образа жизни
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На долголетие могут оказывать влияние множество факторов. Один из них — здоровый образ жизни. Ранее выяснилось, какое место занимает Ростовская область в таблице рейтинга ЗОЖа. Исследователи учитывали количество спортсменов, курильщиков, а также преступлений, которые совершили лица под действием алкоголя или наркотических веществ. Также авторы исследования брали в расчет людей, которые трудятся в опасных условиях.

Также ранее стала известна тревожная информация о вымирании населения.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здравоохранение#Наркотики#Алкоголь#ЗОЖ#Исследование#Министр здравоохранения#Спортсмены#Курение
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