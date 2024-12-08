Жителям Ростова показали зонт для защиты от угроз Запада

В открывшемся в декабре Ростовском музее истории в рамках экспозиции об СВО появилась инсталляция — «Зонт мира». Она представляет собой зонт в цветах российского флага, символизирующий защиту граждан от внешних угроз. Он укрывает от бомб, выглядящих как флаги США, ЕС, а также символизирующих чуждые для России западные ценности. Директор музея Сергей Гордиенко в беседе со СМИ сообщил, что зонт, к сожалению, не купол, он не обеспечивает полной защиты.