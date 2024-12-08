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Posted 8 декабря, 10:40

Published 8 декабря, 10:40

Modified 8 декабря, 10:43

Updated 8 декабря, 10:43

В музее истории Ростова появился экспонат «Зонт мира», защищающий от Запада

Жителям Ростова показали зонт для защиты от угроз Запада

8 декабря 2024, 10:40
Фото: 1MI.

В музее истории Ростова появился экспонат «Зонт мира», защищающий от Запада

В Ростовском музее появился «Зонт мира», который является символом защиты от западных ценностей, сообщает издание «Подъем!».

В открывшемся в декабре Ростовском музее истории в рамках экспозиции об СВО появилась инсталляция — «Зонт мира». Она представляет собой зонт в цветах российского флага, символизирующий защиту граждан от внешних угроз. Он укрывает от бомб, выглядящих как флаги США, ЕС, а также символизирующих чуждые для России западные ценности. Директор музея Сергей Гордиенко в беседе со СМИ сообщил, что зонт, к сожалению, не купол, он не обеспечивает полной защиты.

«Какие-то брызги могут попадать. Но в целом человек может остаться в круге света и быть свободным внутри своего волеизъявления», — пояснил он.

Экспозиция также является символом свободы граждан России и их независимость от внешнего негативного влияния. Директор ростовского музея истории отметил, что, посетители восхищены экспозицией об СВО, а критики об инсталляции «Зонт мира» не поступало.

Указ Петра I про реку Дон подменили в военно-историческом архиве
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Напомним, музей истории Ростова-на-Дону открылся 29 ноября на улице Шаумяна, 65. Решение о его создании было принято городскими властями в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Российском государственном военно-историческом архиве нашли подделку указа императора Петра I.

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