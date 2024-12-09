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Posted 9 декабря, 09:49

Published 9 декабря, 09:49

Modified 9 декабря, 10:03

Updated 9 декабря, 10:03

Арестованного министра транспорта Ростовской области лишили должности

Юрий Слюсарь уволил арестованного в Ростове главу Минтранса. Кто еще лишился кресла?

9 декабря 2024, 09:49
Фото: donland.ru. Арестованного министра транспорта Ростовской области лишили должности

Юрий Слюсарь уволил сразу двух министров Ростовской области

Пока замгубернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев находился в СИЗО, врио главы региона освободил его от должности. Юрий Слюсарь подписал соответствующий указ, сообщает донское правительство 9 декабря.

Виталия Кушнарева задержали в конце ноября. В отношении экс-чиновника возбудили уголовные дела по статьям о взятке в особо крупном размере (порядка 27 миллионов рублей) и незаконном хранении оружия. Как выяснилось позже, при обысках у бывшего министра нашли пистолет «Кольт» без необходимых документов.

С тех пор Виталий Кушнарев не появлялся на рабочем месте — сначала был задержан, затем арестован по решению суда. Министерство оставалось обезглавленным больше двух недель. Теперь вопросы, которые курировал бывший замгубернатора, перейдут другому заму — Игорю Сорокину. А обязанности министра транспорта пока что исполняет заместитель Кушнарева Инна Володина.

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Вместе с министром транспорта освободилось еще одно высокопоставленное место в региональном правительстве. От должности освобожден министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко. Он занимал кресло министра с 2020 года, до четырех лет на посту не хватило пары недель.

От должности освобожден министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко.От должности освобожден министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко.
От должности освобожден министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко.. Фото: donland.ru

Об этом чиновнике известно немного. За срок своих полномочий он нечасто попадал в новостные сводки. Некогда он возглавлял юркомитет областной администрации, а с 2014 года — правовое управление при губернаторе области. Евгению Осыченко 57 лет, он является кандидатом юридических наук.

О Виталии Кушнареве подробную информацию можно узнать из материала RostovGazeta.

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