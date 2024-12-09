Юрий Слюсарь уволил арестованного в Ростове главу Минтранса. Кто еще лишился кресла?

Posted 9 декабря, 09:49
Published 9 декабря, 09:49
Modified 9 декабря, 10:03
Updated 9 декабря, 10:03
Виталия Кушнарева задержали в конце ноября. В отношении экс-чиновника возбудили уголовные дела по статьям о взятке в особо крупном размере (порядка 27 миллионов рублей) и незаконном хранении оружия. Как выяснилось позже, при обысках у бывшего министра нашли пистолет «Кольт» без необходимых документов.
С тех пор Виталий Кушнарев не появлялся на рабочем месте — сначала был задержан, затем арестован по решению суда. Министерство оставалось обезглавленным больше двух недель. Теперь вопросы, которые курировал бывший замгубернатора, перейдут другому заму — Игорю Сорокину. А обязанности министра транспорта пока что исполняет заместитель Кушнарева Инна Володина.
Вместе с министром транспорта освободилось еще одно высокопоставленное место в региональном правительстве. От должности освобожден министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко. Он занимал кресло министра с 2020 года, до четырех лет на посту не хватило пары недель.
Об этом чиновнике известно немного. За срок своих полномочий он нечасто попадал в новостные сводки. Некогда он возглавлял юркомитет областной администрации, а с 2014 года — правовое управление при губернаторе области. Евгению Осыченко 57 лет, он является кандидатом юридических наук.
О Виталии Кушнареве подробную информацию можно узнать из материала RostovGazeta.