Юрий Слюсарь уволил арестованного в Ростове главу Минтранса. Кто еще лишился кресла?

С тех пор Виталий Кушнарев не появлялся на рабочем месте — сначала был задержан, затем арестован по решению суда. Министерство оставалось обезглавленным больше двух недель. Теперь вопросы, которые курировал бывший замгубернатора, перейдут другому заму — Игорю Сорокину. А обязанности министра транспорта пока что исполняет заместитель Кушнарева Инна Володина.