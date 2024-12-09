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Posted 9 декабря, 12:47

Published 9 декабря, 12:47

Modified 9 декабря, 12:49

Updated 9 декабря, 12:49

Банк «Центр-инвест» вручил награду 250 лучшим участникам «Умной стипендии»

Банк «Центр-инвест» вручил награду 250 лучшим участникам «Умной стипендии»

9 декабря 2024, 12:47
Фото: Пресс-служба Центр-инвест.
Банк «Центр-инвест» совместно с ФЦК «Образование и наука ЮФО» отметили денежными призами 250 студентов. Общий призовой фонд составил около двенадцати с половиной миллионов рублей. Церемония вручения наград прошла 5 декабря.

В этом году заявки на премию направили почти пять тысяч студентов из 24 вузов регионов ЮФО, включая Ростовскую область, Астрахань, Нижний Новгород, Ставрополье, Краснодарский край и Республику Адыгею. Почти половина участников предоставили работы, посвященные своим бизнес-проектам.

Эксперты оценивали работы по таким параметрам, как финансовая грамотность, умение на практике применять знания в области бизнеса, готовность к реализации собственных проектов, согласующихся с Целями устойчивого развития.

По итогам ознакомления с работами эксперты отобрали проекты двухсот пятидесяти лучших студентов. Им вручили именную стипендию банка и фонда. Каждый участник, прошедший в финал, получил 50 000 рублей.

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова в своем видеоприветствии, адресованном участникам церемонии, поблагодарила банк за помощь в поиске лучших студентов. Она отметила, что организация проводит этот конкурс ежегодно уже на протяжении двадцати двух лет.

Фото: Пресс-служба Центр-инвест

На церемонии также выступил председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков.

«Опираясь на кругозор знаний, берите на себя смелость увидеть неочевидное, сделать невероятное», — пожелал профессор участникам конкурса.

Отметим, что в этом году финансовая организация запустила проект под названием «Поток Ци», содержащий актуальную информацию для успешного обучения и профессионального развития. В рамках прошедшей церемонии организаторы этого проекта вручили дополнительные призы — за самый интересный и добрый проекты, а также за лучший видеоролик.

Банк «Центр-инвест» финансирует социально-образовательные проекты, чтобы поддержать талантливую молодежь. За 22 года проведения «Умной стипендии» ее участниками стали более сорока тысяч человек, а награду получили более шести тысяч студентов из ЮФО.

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