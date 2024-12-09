Банк «Центр-инвест» вручил награду 250 лучшим участникам «Умной стипендии»

Отметим, что в этом году финансовая организация запустила проект под названием «Поток Ци», содержащий актуальную информацию для успешного обучения и профессионального развития. В рамках прошедшей церемонии организаторы этого проекта вручили дополнительные призы — за самый интересный и добрый проекты, а также за лучший видеоролик.