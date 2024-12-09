«Было страшно»: автобус группы «Звери» закидали бутылками в Ростовской области

В ходе интервью для «Московского комсомольца» Рома Зверь вспомнил об инциденте, который произошел много лет назад на музыкальном фестивале. Данное мероприятие проходило в одном из городов Ростовской области. Лидер группы рассказал, что местные зрители не приняли их внешний вид. Музыканты носили длинные волосы, что было характерно для рок-культуры того времени.