«Было страшно»: автобус группы «Звери» закидали бутылками в Ростовской области

Posted 9 декабря, 17:49
Published 9 декабря, 17:49
Modified 9 декабря, 17:51
Updated 9 декабря, 17:51
В ходе интервью для «Московского комсомольца» Рома Зверь вспомнил об инциденте, который произошел много лет назад на музыкальном фестивале. Данное мероприятие проходило в одном из городов Ростовской области. Лидер группы рассказал, что местные зрители не приняли их внешний вид. Музыканты носили длинные волосы, что было характерно для рок-культуры того времени.
После завершения концерта к участникам группы подошли зрители и начали спрашивать о том, почему они выглядят иначе, чем остальные. Вскоре музыканты осознали, что ситуация становится напряженной, и решили, что им нужно «бежать». Они сели в автобус, но вскоре в него начали кидать бутылки.
«Мы успели уехать, но это было действительно страшно», — поделился эмоциями Роман.
Ранее стало известно, что за пару недель до выступления в Твери отменили концерт группы «Звери» из Ростовской области.