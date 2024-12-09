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Posted 9 декабря, 17:49

Published 9 декабря, 17:49

Modified 9 декабря, 17:51

Updated 9 декабря, 17:51

Автобус группы «Звери» закидали бутылками в Ростовской области

«Было страшно»: автобус группы «Звери» закидали бутылками в Ростовской области

9 декабря 2024, 17:49
Фото: Изображение Midjourney.

Автобус группы «Звери» закидали бутылками в Ростовской области

Лидер группы «Звери» Рома Билык поделился в интервью воспоминанием о случае, когда его автобус закидали бутылками в одном из городов Ростовской области.

В ходе интервью для «Московского комсомольца» Рома Зверь вспомнил об инциденте, который произошел много лет назад на музыкальном фестивале. Данное мероприятие проходило в одном из городов Ростовской области. Лидер группы рассказал, что местные зрители не приняли их внешний вид. Музыканты носили длинные волосы, что было характерно для рок-культуры того времени.

После завершения концерта к участникам группы подошли зрители и начали спрашивать о том, почему они выглядят иначе, чем остальные. Вскоре музыканты осознали, что ситуация становится напряженной, и решили, что им нужно «бежать». Они сели в автобус, но вскоре в него начали кидать бутылки.

«Мы успели уехать, но это было действительно страшно», — поделился эмоциями Роман.

«Рома, извини»: концерт группы «Звери» из Таганрога отменили из-за «неоднозначности»
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Ранее стало известно, что за пару недель до выступления в Твери отменили концерт группы «Звери» из Ростовской области.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нападение#Фестиваль#Концерт#Инцидент#Музыка#Страх#Звери
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