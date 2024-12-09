Денис Буцаев: Новый мусоросортировочный комплекс в Тыве построят уже в 2026 году

Posted 9 декабря, 19:45
Published 9 декабря, 19:45
Modified 9 декабря, 19:45
Updated 9 декабря, 19:45
Согласно заявлению Дениса Буцаева, строительство комплекса станет важным событием в жизни региона. Положительным моментом является заинтересованность республики в развитии системы обращения с отходами. Подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса свидетельствует о старте активной фазы исполнения дорожной карты по реализации инфраструктуры. Для завершения проекта требуются крупные инвестиции, в связи с чем РЭО готов субсидировать до 95% от его полной стоимости.
Запланированная в рамках проекта мощность сортировки (обработки) мусоросортировочного комплекса составит 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, захоронения — 70 тысяч тонн в год. Объект будет построен в районе пгт Каа-Хем и введен в эксплуатацию в 2026 году. По нему уже подготовлена проектно-сметная документация, в начале 2025 года ожидается получение заключения государственной экспертизы. Об этом информирует prmira.ru.
По словам главы региона Владислава Ховалыга, в республике давно поднимался вопрос о необходимости открытия современного комплекса по сортировке мусора. «Ценим, что при поддержке Российского экологического оператора Тыва выходит на новый уровень. Вся эта межведомственная работа позволит нашим гражданам почувствовать практический эффект от реализации нацпроекта „Экология“», — подытожил он.