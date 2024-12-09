Денис Буцаев: Новый мусоросортировочный комплекс в Тыве построят уже в 2026 году

Запланированная в рамках проекта мощность сортировки (обработки) мусоросортировочного комплекса составит 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, захоронения — 70 тысяч тонн в год. Объект будет построен в районе пгт Каа-Хем и введен в эксплуатацию в 2026 году. По нему уже подготовлена проектно-сметная документация, в начале 2025 года ожидается получение заключения государственной экспертизы. Об этом информирует prmira.ru.