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Posted 9 декабря, 17:31

Published 9 декабря, 17:31

Modified 9 декабря, 17:32

Updated 9 декабря, 17:32

Ефимов: В Москве продолжается подготовка к строительству станции метро «ЗИЛ»

Ефимов: В Москве продолжается подготовка к строительству станции метро «ЗИЛ»

9 декабря 2024, 17:31
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов поделился информацией о работах по подготовке к строительству, которые активно ведутся на первой станции Бирюлевской линии метро «ЗИЛ».

По словам Владимира Ефимова, в настоящее время на станции «ЗИЛ» запланированной Бирюлевской линии метро из строительной зоны выносят инженерные сети. Территорию готовят к ключевым этапам реализации проекта. На участке, где станция Бирюлевской линии будет примыкать к Троицкой, специалисты занимаются устройством ограждающих конструкций котлована. Согласно проекту, «ЗИЛ» будет представлять собой станцию метро мелкого заложения, островного типа — с платформой, расположенной по центру, и путями по бокам.

Как сообщает mos.ru, новая станция «ЗИЛ» появится на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских. Одноименные остановки будут конечными для Троицкой и Бирюлевской веток метрополитена.

Согласно данным, обнародованным руководителем департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василием Десятковым, станции «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий и платформа Московского центрального кольца вместе образуют городской вокзал. Такое решение позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей стремительно развивающегося района в южной части столицы. Для пересадки пассажиров с одной станции метро на другую планируется построить общий комфортный вестибюль. Он будет находиться поблизости от входа в парк «Тюфелева роща» — на пересечении проспекта Лихачева и улицы Лисицкого.

Бирюлевская линия метро проляжет по обширной территории — начиная от активно застраиваемого участка бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» и заканчивая районами Западное и Восточное Бирюлево. Проект позволит повысить качество транспортного обслуживания в таких районах, как Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, а также Восточное и Западное Бирюлево. В рамках проекта новой линии в столице появится 10 новых станций метро.


По информации, ранее представленной мэром Москвы Сергеем Собяниным в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», на будущей Бирюлевской линии метрополитена сейчас проводятся активные работы по подготовке к строительству.

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