Ефимов: В Москве продолжается подготовка к строительству станции метро «ЗИЛ»

Posted 9 декабря, 17:31
Published 9 декабря, 17:31
Modified 9 декабря, 17:32
Updated 9 декабря, 17:32
По словам Владимира Ефимова, в настоящее время на станции «ЗИЛ» запланированной Бирюлевской линии метро из строительной зоны выносят инженерные сети. Территорию готовят к ключевым этапам реализации проекта. На участке, где станция Бирюлевской линии будет примыкать к Троицкой, специалисты занимаются устройством ограждающих конструкций котлована. Согласно проекту, «ЗИЛ» будет представлять собой станцию метро мелкого заложения, островного типа — с платформой, расположенной по центру, и путями по бокам.
Как сообщает mos.ru, новая станция «ЗИЛ» появится на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских. Одноименные остановки будут конечными для Троицкой и Бирюлевской веток метрополитена.
Согласно данным, обнародованным руководителем департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василием Десятковым, станции «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий и платформа Московского центрального кольца вместе образуют городской вокзал. Такое решение позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей стремительно развивающегося района в южной части столицы. Для пересадки пассажиров с одной станции метро на другую планируется построить общий комфортный вестибюль. Он будет находиться поблизости от входа в парк «Тюфелева роща» — на пересечении проспекта Лихачева и улицы Лисицкого.
Бирюлевская линия метро проляжет по обширной территории — начиная от активно застраиваемого участка бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» и заканчивая районами Западное и Восточное Бирюлево. Проект позволит повысить качество транспортного обслуживания в таких районах, как Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, а также Восточное и Западное Бирюлево. В рамках проекта новой линии в столице появится 10 новых станций метро.
По информации, ранее представленной мэром Москвы Сергеем Собяниным в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», на будущей Бирюлевской линии метрополитена сейчас проводятся активные работы по подготовке к строительству.