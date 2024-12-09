Ефимов: В Москве продолжается подготовка к строительству станции метро «ЗИЛ»

По словам Владимира Ефимова, в настоящее время на станции «ЗИЛ» запланированной Бирюлевской линии метро из строительной зоны выносят инженерные сети. Территорию готовят к ключевым этапам реализации проекта. На участке, где станция Бирюлевской линии будет примыкать к Троицкой, специалисты занимаются устройством ограждающих конструкций котлована. Согласно проекту, «ЗИЛ» будет представлять собой станцию метро мелкого заложения, островного типа — с платформой, расположенной по центру, и путями по бокам.