Экс-министр Ростовской области сравнил свое увольнение с расставанием с девушкой

Напомним, что вместе с министром транспорта Ростовской области Виталием Кушнаревым должность в правительстве региона покинул еще один министр — Евгений Осыченко. Он занимал кресло главы Минимущества с 2020 года, однако не дотянул до четырехлетнего срока на посту всего несколько недель. О чиновнике известно немного, так как за время его работы он редко появлялся в новостях.