Экс-министр Ростовской области сравнил свое увольнение с расставанием с девушкой

Posted 9 декабря, 17:46
Published 9 декабря, 17:46
Modified 9 декабря, 17:48
Updated 9 декабря, 17:48
Напомним, что вместе с министром транспорта Ростовской области Виталием Кушнаревым должность в правительстве региона покинул еще один министр — Евгений Осыченко. Он занимал кресло главы Минимущества с 2020 года, однако не дотянул до четырехлетнего срока на посту всего несколько недель. О чиновнике известно немного, так как за время его работы он редко появлялся в новостях.
В своем telegram-канале он опубликовал пост, в котором рассказал о своем последнем рабочем дне в здании правительства Ростовской области. По его словам, он провел его, как «обычный понедельник», ведь таких «последних дней» в жизни человека много.
«Да кому не приходилось расставаться с девушкой?! Но тут, все не так печально, — ведь что-то ждет впереди», — провел сравнение чиновник.
Ранее Евгений Осыченко возглавлял юридический комитет областной администрации, а десять лет назад занял должность руководителя правового управления при губернаторе Ростовской области. Осыченко сейчас 57 лет, он является кандидатом юридических наук.
Ранее стало известно, когда решится вопрос с увольнением замминистра транспорта Ростовской области Дмитрия Мамелко.