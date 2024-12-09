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Posted 9 декабря, 17:46

Published 9 декабря, 17:46

Modified 9 декабря, 17:48

Updated 9 декабря, 17:48

Бывший министр Ростовской области сравнил увольнение с расставанием с девушкой

Экс-министр Ростовской области сравнил свое увольнение с расставанием с девушкой

9 декабря 2024, 17:46
Фото: ТГ канал Евгения Осыченко. Бывший министр Ростовской области сравнил увольнение с расставанием с девушкой

Экс-глава Минимущества Ростовской области прокомментировал свое увольнение

Экс-министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко написал пост в своем telegram-канале, в котором рассказал о последнем дне работы в правительстве Ростовской области.

Напомним, что вместе с министром транспорта Ростовской области Виталием Кушнаревым должность в правительстве региона покинул еще один министр — Евгений Осыченко. Он занимал кресло главы Минимущества с 2020 года, однако не дотянул до четырехлетнего срока на посту всего несколько недель. О чиновнике известно немного, так как за время его работы он редко появлялся в новостях.

В своем telegram-канале он опубликовал пост, в котором рассказал о своем последнем рабочем дне в здании правительства Ростовской области. По его словам, он провел его, как «обычный понедельник», ведь таких «последних дней» в жизни человека много.

«Да кому не приходилось расставаться с девушкой?! Но тут, все не так печально, — ведь что-то ждет впереди», — провел сравнение чиновник.

Ранее Евгений Осыченко возглавлял юридический комитет областной администрации, а десять лет назад занял должность руководителя правового управления при губернаторе Ростовской области. Осыченко сейчас 57 лет, он является кандидатом юридических наук.

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Ранее стало известно, когда решится вопрос с увольнением замминистра транспорта Ростовской области Дмитрия Мамелко.

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