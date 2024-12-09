Главную новогоднюю елку зажгли в Ростове-на-Дону

Posted 9 декабря, 19:09
Published 9 декабря, 19:09
Modified 9 декабря, 23:54
Updated 9 декабря, 23:54
На кадрах видно, что елка полностью готова к Новому году. Праздничный вид исторической улице города придает не только хвойное дерево, но и другие световые инсталляции и украшения.
— Елку и снежинки на площади Советов еще монтируют, — рассказали читатели RostovGazeta. — Только сегодня их, видимо, начали подключать. Это первый день, когда они горят и светятся.
На Ворошиловском и мосту Стачки новогодние гирлянды висели целый год, еще с прошлого праздника. Так что путепроводы не пришлось украшать заново.
Игрушки, фотозоны и новогодние арки появятся в ближайшее время. Кроме того, в этом году даже в спальных районах Ростова сделают подсветку фасадов.