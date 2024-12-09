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Posted 9 декабря, 19:09

Published 9 декабря, 19:09

Modified 9 декабря, 23:54

Updated 9 декабря, 23:54

Главную новогоднюю елку зажгли в Ростове-на-Дону

Главную новогоднюю елку зажгли в Ростове-на-Дону

9 декабря 2024, 19:09
Фото: 1MI. Главную новогоднюю елку зажгли в Ростове-на-Дону
Сюжет
Праздник
В центре Ростова зажгли главную новогоднюю елку. Сотни огней украсили площадь Советов рядом с улицей Большой Садовой.

На кадрах видно, что елка полностью готова к Новому году. Праздничный вид исторической улице города придает не только хвойное дерево, но и другие световые инсталляции и украшения.

— Елку и снежинки на площади Советов еще монтируют, — рассказали читатели RostovGazeta. — Только сегодня их, видимо, начали подключать. Это первый день, когда они горят и светятся.
Видео: rostovgazeta.ru. Главную новогоднюю елку зажгли в Ростове-на-Дону
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На Ворошиловском и мосту Стачки новогодние гирлянды висели целый год, еще с прошлого праздника. Так что путепроводы не пришлось украшать заново.

Игрушки, фотозоны и новогодние арки появятся в ближайшее время. Кроме того, в этом году даже в спальных районах Ростова сделают подсветку фасадов.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Новый год#Праздник#Украшения#Елка#Гирлянды
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