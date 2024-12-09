«И елки размером с пекинеса»: Слюсарь проверит донской парк после благоустройства

Posted 9 декабря, 14:36
Published 9 декабря, 14:36
Modified 9 декабря, 14:38
Updated 9 декабря, 14:38
На планерном совещании был поднят вопрос о состоянии общественных мест в Ростовской области. Местные жители в соцсетях активно высказывают свое недовольство из-за их состояния. В частности, много негативных сообщений было оставлено по поводу парка имени Маяковского в Белой Калитве. Сообщается, что на его благоустройство была потрачена значительная сумма денег, однако местные жители остались недовольны. Открытие парка было отложено на целый год, но он до сих пор не готов принимать посетителей.
Чтобы разобраться в данной ситуации, Юрий Слюсарь поручил своему заместителю Игорю Сорокину провести анализ. Он должен сравнить проект благоустройства парка с тем, что есть на самом деле. Сообщается, что анализ нужно закончить до конца недели, чтобы можно было принять меры.
«Это уже не первый случай, когда заканчивается процесс благоустройства, а люди жалуются на желтые елки размером с пекинеса», — отметил в ходе совещания врио губернатора Ростовской области.
Ранее активисты написали коллективное обращение врио губернатора Юрию Слюсарю с просьбой решить проблему с ремонтом подземных переходов, который может повредить мозаики.