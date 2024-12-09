«И елки размером с пекинеса»: Слюсарь проверит донской парк после благоустройства

На планерном совещании был поднят вопрос о состоянии общественных мест в Ростовской области. Местные жители в соцсетях активно высказывают свое недовольство из-за их состояния. В частности, много негативных сообщений было оставлено по поводу парка имени Маяковского в Белой Калитве. Сообщается, что на его благоустройство была потрачена значительная сумма денег, однако местные жители остались недовольны. Открытие парка было отложено на целый год, но он до сих пор не готов принимать посетителей.