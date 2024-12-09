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Posted 9 декабря, 19:08

Published 9 декабря, 19:08

Modified 9 декабря, 19:10

Updated 9 декабря, 19:10

Инвестор собирается построить три причала в порту Ростова-на-Дону

Инвестор собирается построить три причала в порту Ростова-на-Дону

9 декабря 2024, 19:08
Фото: 1MI.
Компания «Морской Грузовой Терминал Империал» планирует построить три причала в морском порту Ростова-на-Дону. Информация об этом размещена на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Согласно документу, который был опубликован на сайте городских властей, в Ростове планируются общественные обсуждения

Согласно документу, планируется проведение общественных обсуждений о расширении и модернизации универсального перегрузочного мультимодального терминального комплекса, расположенного в ростовском морском порту на улице 1-я Луговая. В числе прочих работ запланировано строительство причалов № 45, 46, 47, гидротехнических сооружений.

Общественные обсуждения проведут для того, чтобы информировать граждан о намеченных работах, включая материалы оценки возможного влияния на окружающую среду.

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Кроме того, в 2025 году из донской столицы запустят лайнер. Стало известно о том, какие места можно будет посетить благодаря этому проекту.

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#Светлана Саранча#Общество#Ростов-на-Дону#Строительство#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Проект#Модернизация#Морской порт
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