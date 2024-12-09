Инвестор собирается построить три причала в порту Ростова-на-Дону

Posted 9 декабря, 19:08
Published 9 декабря, 19:08
Modified 9 декабря, 19:10
Updated 9 декабря, 19:10
Согласно документу, который был опубликован на сайте городских властей, в Ростове планируются общественные обсуждения
Согласно документу, планируется проведение общественных обсуждений о расширении и модернизации универсального перегрузочного мультимодального терминального комплекса, расположенного в ростовском морском порту на улице 1-я Луговая. В числе прочих работ запланировано строительство причалов № 45, 46, 47, гидротехнических сооружений.
Общественные обсуждения проведут для того, чтобы информировать граждан о намеченных работах, включая материалы оценки возможного влияния на окружающую среду.
Кроме того, в 2025 году из донской столицы запустят лайнер. Стало известно о том, какие места можно будет посетить благодаря этому проекту.