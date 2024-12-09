Итоги дня: Ростовская область покрылась льдом, а министров оставили без работы

Кроме того, в правительстве региона произошло еще одно изменение. Освободился пост министра имущественных и земельных отношений, который занимал 57-летний Евгений Осыченко. О нем известно немного — он редко появлялся в новостях. Ранее министр возглавлял юридический комитет областной администрации, а десять лет назад занял пост руководителя правового управления при губернаторе Ростовской области.