Итоги дня: Ростовская область покрылась льдом, а министров оставили без работы

Posted 9 декабря, 15:27
Published 9 декабря, 15:27
Modified 9 декабря, 15:29
Updated 9 декабря, 15:29
В то время, как министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев находился в следственном изоляторе, врио губернатора Юрий Слюсарь отстранил его от должности. Об этом стало известно 9 декабря от донского правительства.
Напомним, что Виталий Кушнарев был задержан в конце ноября. Против него возбудили уголовные дела по подозрению в коррупции и хранении оружия без документов.
С момента задержания 24 ноября Виталий Кушнарев не выходил на работу. Теперь обязанности, которые он выполнял в качестве замгубернатора, перейдут к его коллеге — Игорю Сорокину. А временно исполнять обязанности министра транспорта будет Инна Володина.
Кроме того, в правительстве региона произошло еще одно изменение. Освободился пост министра имущественных и земельных отношений, который занимал 57-летний Евгений Осыченко. О нем известно немного — он редко появлялся в новостях. Ранее министр возглавлял юридический комитет областной администрации, а десять лет назад занял пост руководителя правового управления при губернаторе Ростовской области.
На территории Ростовской области была пресечена попытка атаки с применением беспилотников.
Утром 9 декабря Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении беспилотных летательных аппаратов над территорией России. В Ростовской области военные сбили три украинских беспилотника с помощью средств противовоздушной обороны.
Два дрона были уничтожены над городом Миллерово, а один — над Каменском-Шахтинским. К счастью, в результате ночных происшествий никто не пострадал, а информации о последствиях на земле от падения обломков нет.
В общей сложности за ночь в России было сбито 13 БПЛА. Кроме Ростовской области, попытки атак также были зафиксированы в Белгородской области, где было сбито восемь беспилотников, и в Астраханской области, где удалось уничтожить два беспилотника.
В некоторых городах Ростовской области наступила настоящая зима. Так, в Гуково температура опустилась до -2 градусов, началась сильная метель. Из-за колебаний температуры в течение дня часть снега растаяла, а затем превратилась в лед.
Провода и деревья покрылись ледяной коркой и падали под тяжестью. На фотографиях, которые разместили пользователи Сети, видно, что снег укрыл улицы и дома, а на некоторых снимках можно увидеть рухнувшие деревья.
Жителям Ростовской области стоит быть осторожными. Если лед не растает в ближайшее время, то могут упасть еще несколько деревьев, которые находятся рядом с линиями электропередач. Пользователи соцсетей выражают опасения, что это — только начало.