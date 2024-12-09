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Posted 9 декабря, 15:27

Published 9 декабря, 15:27

Modified 9 декабря, 15:29

Updated 9 декабря, 15:29

Итоги дня: Ростовская область покрылась льдом, а министров оставили без работы

Итоги дня: Ростовская область покрылась льдом, а министров оставили без работы

9 декабря 2024, 15:27
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: Ростовская область покрылась льдом, а министров оставили без работы
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил двух министров, в некоторых городах региона падают покрытые коркой льда деревья, а ночью сбили более десятка дронов.

Кушнарев — все

В то время, как министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев находился в следственном изоляторе, врио губернатора Юрий Слюсарь отстранил его от должности. Об этом стало известно 9 декабря от донского правительства.

Напомним, что Виталий Кушнарев был задержан в конце ноября. Против него возбудили уголовные дела по подозрению в коррупции и хранении оружия без документов.

С момента задержания 24 ноября Виталий Кушнарев не выходил на работу. Теперь обязанности, которые он выполнял в качестве замгубернатора, перейдут к его коллеге — Игорю Сорокину. А временно исполнять обязанности министра транспорта будет Инна Володина.

Юрий Слюсарь освободил от должности Виталия КушнареваЮрий Слюсарь освободил от должности Виталия Кушнарева
Юрий Слюсарь освободил от должности Виталия Кушнарева. Фото: Donland.ru

Кроме того, в правительстве региона произошло еще одно изменение. Освободился пост министра имущественных и земельных отношений, который занимал 57-летний Евгений Осыченко. О нем известно немного — он редко появлялся в новостях. Ранее министр возглавлял юридический комитет областной администрации, а десять лет назад занял пост руководителя правового управления при губернаторе Ростовской области.

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Атака беспилотников

На территории Ростовской области была пресечена попытка атаки с применением беспилотников.

Утром 9 декабря Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении беспилотных летательных аппаратов над территорией России. В Ростовской области военные сбили три украинских беспилотника с помощью средств противовоздушной обороны.

Два дрона были уничтожены над городом Миллерово, а один — над Каменском-Шахтинским. К счастью, в результате ночных происшествий никто не пострадал, а информации о последствиях на земле от падения обломков нет.

В общей сложности за ночь в России было сбито 13 БПЛА. Кроме Ростовской области, попытки атак также были зафиксированы в Белгородской области, где было сбито восемь беспилотников, и в Астраханской области, где удалось уничтожить два беспилотника.

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Ледяной коллапс

В некоторых городах Ростовской области наступила настоящая зима. Так, в Гуково температура опустилась до -2 градусов, началась сильная метель. Из-за колебаний температуры в течение дня часть снега растаяла, а затем превратилась в лед.

Провода и деревья покрылись ледяной коркой и падали под тяжестью. На фотографиях, которые разместили пользователи Сети, видно, что снег укрыл улицы и дома, а на некоторых снимках можно увидеть рухнувшие деревья.

Теперь провода и деревья покрыты ледяной коркойТеперь провода и деревья покрыты ледяной коркой
Теперь провода и деревья покрыты ледяной коркой. Фото: Тг-канал «Ростов Новости»

Жителям Ростовской области стоит быть осторожными. Если лед не растает в ближайшее время, то могут упасть еще несколько деревьев, которые находятся рядом с линиями электропередач. Пользователи соцсетей выражают опасения, что это — только начало.

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