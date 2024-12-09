Из-за ДТП утром 9 декабря парализовано движение на Доватора в Ростове

Posted 9 декабря, 06:49
Published 9 декабря, 06:49
Modified 9 декабря, 06:51
Updated 9 декабря, 06:51
Часть улицы Доватора стоит намертво. Речь идет об отрезке пути от кольца с улицей Мадояна до Змиевского переезда. Чтобы преодолеть расстояние в полтора километра, потребуется около 11 минут.
В обратном направлении аналогичная ситуация. Там затор тянется 2,5 километра. Он берет начало от остановки «Поликлиника №7» на улице Зоологической и заканчивается там, где Змиевский переезд переходит в улицу Доватора. Проехать этот путь можно за 15 минут.
И в первом, и во втором случае средняя скорость машин, попавших в пробку, составит порядка 10 километров в час.
Судя по комментариям автомобилистов в мобильном приложении карт, из-за ДТП машинам приходится ехать по одной полосе вместо двух.
В Госавтоинспекции региона подробности аварии пока не сообщали.
Несколько дней назад гигантский затор парализовал движение на Северном обходе Ростова.