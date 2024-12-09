Из-за ДТП утром 9 декабря парализовано движение на Доватора в Ростове

В обратном направлении аналогичная ситуация. Там затор тянется 2,5 километра. Он берет начало от остановки «Поликлиника №7» на улице Зоологической и заканчивается там, где Змиевский переезд переходит в улицу Доватора. Проехать этот путь можно за 15 минут.