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Posted 9 декабря, 06:49

Published 9 декабря, 06:49

Modified 9 декабря, 06:51

Updated 9 декабря, 06:51

Из-за ДТП утром 9 декабря парализовано движение на Доватора в Ростове

Из-за ДТП утром 9 декабря парализовано движение на Доватора в Ростове

9 декабря 2024, 06:49
Фото: 1MI. Из-за ДТП утром 9 декабря парализовано движение на Доватора в Ростове
В Ростове на улице Доватора десятки автомобилистов стоят в пробке. По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром 9 декабря недалеко от пересечения с улицей Котовского произошла авария.

Часть улицы Доватора стоит намертво. Речь идет об отрезке пути от кольца с улицей Мадояна до Змиевского переезда. Чтобы преодолеть расстояние в полтора километра, потребуется около 11 минут.

В обратном направлении аналогичная ситуация. Там затор тянется 2,5 километра. Он берет начало от остановки «Поликлиника №7» на улице Зоологической и заканчивается там, где Змиевский переезд переходит в улицу Доватора. Проехать этот путь можно за 15 минут.

Из-за ДТП на Ростовском транспортном кольце образовалась 9-километровая пробка
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Фото: Яндекс. Карты

И в первом, и во втором случае средняя скорость машин, попавших в пробку, составит порядка 10 километров в час.

Судя по комментариям автомобилистов в мобильном приложении карт, из-за ДТП машинам приходится ехать по одной полосе вместо двух.

В Госавтоинспекции региона подробности аварии пока не сообщали.

Несколько дней назад гигантский затор парализовал движение на Северном обходе Ростова.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Пробка#Скорость#Ростов#Затор#Госавтоинспекция#Доватора
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