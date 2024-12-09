Композитор из Ростова написал песню на стихи главы СКР. Клип придумал сам Бастрыкин

С Александром Бастрыкиным композитор познакомился почти восемь лет назад на одном из мероприятий, где исполнял песни. Главный следователь России тогда оценил талант ростовчанина. Через некоторое время музыкант узнал, что главе СК тоже не чуждо творчество: оказалось, что он пишет стихи. В тот момент Игорь Дзреев и решил написать к ним музыку.