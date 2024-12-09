Композитор из Ростова написал песню на стихи главы СКР. Клип придумал сам Бастрыкин

Posted 9 декабря, 11:57
Published 9 декабря, 11:57
Modified 9 декабря, 12:50
Updated 9 декабря, 12:50
В арсенале у донского музыканта насчитывается около сотни песен. Из них восемь — на стихи председателя Следственного комитета. По словам Игоря Дзреева, его соавтор пишет красивые лирические стихи, схожие с его собственными.
С Александром Бастрыкиным композитор познакомился почти восемь лет назад на одном из мероприятий, где исполнял песни. Главный следователь России тогда оценил талант ростовчанина. Через некоторое время музыкант узнал, что главе СК тоже не чуждо творчество: оказалось, что он пишет стихи. В тот момент Игорь Дзреев и решил написать к ним музыку.
— Заранее с ним мы не согласовываем, что я буду писать музыку на его стихи, но после написания композиций я высылаю их ему. Получаю положительную обратную связь. Как соавтор он не возражает касательно этого творчества и тепло относится к такой совместной работе, — рассказал композитор в интервью ИА «Дон 24».
На одну из таких песен, — «Вновь июльская ночь», — месяц назад вышел клип. Идея и реализация видеоролика принадлежат Александру Бастрыкину.
Творчество нисколько не мешает главе Следкома заниматься работой. Громкие уголовные дела он регулярно берет на личный контроль, а по жалобам россиян назначает проверки. Накануне днем Александр Бастрыкин отобрал у донских следователей дело о нападении на участника СВО, с которым пытались разобраться больше года.
Видео: ИА «Дон 24»