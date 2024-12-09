Ледяной коллапс накрыл город в Ростовской области после метели

Posted 9 декабря, 08:21
Published 9 декабря, 08:21
Modified 9 декабря, 08:23
Updated 9 декабря, 08:23
Фото из города Гуково местные жители опубликовали в telegram-канале «Ростов №1». На кадрах видно, как снег накрыл белым покрывалом улицы и дома. На некоторых снимках есть упавшие деревья.
Горожане опасаются, что это только начало. Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи. Обрыв проводов обесточит часть жителей на неопределенное время, пока аварийная бригада не восстановит работу.
Ранее, 6 декабря, коммунальные службы не справились с наледью в Гуково. Тогда глава администрации Андрей Шеенков принес извинения местным жителям. Судя по фото, с тех пор мало что изменилось: на дворе 9 декабря, а дороги снова превратились в катки.