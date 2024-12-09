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Posted 9 декабря, 08:21

Published 9 декабря, 08:21

Modified 9 декабря, 08:23

Updated 9 декабря, 08:23

После метели обледенели дороги и упали деревья в Гуково

Ледяной коллапс накрыл город в Ростовской области после метели

9 декабря 2024, 08:21
Фото: 1MI. После метели обледенели дороги и упали деревья в Гуково

После метели обледенели дороги и упали деревья в Гуково

В некоторые города и районы Ростовской области пришла настоящая зима. Мороз до -2 градусов и метель обрушились на город Гуково. Из-за переменчивой температуры накануне днем часть осадков растаяла и теперь превратилась в гололед. Коркой льда покрыты провода и деревья, которые падают под ее тяжестью.

Фото из города Гуково местные жители опубликовали в telegram-канале «Ростов №1». На кадрах видно, как снег накрыл белым покрывалом улицы и дома. На некоторых снимках есть упавшие деревья.

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Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.
Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.
Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.
Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.
Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.
Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.
Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.
Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи.. Фото: t.me/rstv01

Горожане опасаются, что это только начало. Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи. Обрыв проводов обесточит часть жителей на неопределенное время, пока аварийная бригада не восстановит работу.

Ранее, 6 декабря, коммунальные службы не справились с наледью в Гуково. Тогда глава администрации Андрей Шеенков принес извинения местным жителям. Судя по фото, с тех пор мало что изменилось: на дворе 9 декабря, а дороги снова превратились в катки.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Гуково#Деревья#Снег#Снег и гололед#Падающие деревья
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