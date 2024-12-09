Ледяной коллапс накрыл город в Ростовской области после метели

Горожане опасаются, что это только начало. Если лед не растает в ближайшее время, могут упасть еще несколько деревьев, которые стоят рядом с линией электропередачи. Обрыв проводов обесточит часть жителей на неопределенное время, пока аварийная бригада не восстановит работу.