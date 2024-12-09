Лосины пуш-ап и долги приюта: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре

В ноябре 2024 года в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от организации ООО «Трансстрой» к Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних в Волгодонске. В документах указано, что компания была подрядчиком для приюта и теперь требует с него 16,7 миллиона рублей. Из них 13,3 миллиона рублей — прямая задолженность учреждения, 2,4 миллиона рублей — штраф, а еще один миллион рублей — убытки.