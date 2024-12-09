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Posted 9 декабря, 08:47

Published 9 декабря, 08:47

Modified 9 декабря, 08:49

Updated 9 декабря, 08:49

Лосины пуш-ап и долги приюта: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре

Лосины пуш-ап и долги приюта: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре

9 декабря 2024, 08:47
Фото: rostovgazeta.ru. Лосины пуш-ап и долги приюта: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре
В ноябре Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел и получил иски, связанные с незаконным использованием запатентованного товара, земельными участками, запретом на строительство ТЦ, многомиллионными долгами и разрывом контракта. Подробнее об этих делах рассказала RostovGazeta.

Спортивные лосины

Российская бизнесвумен Анна Иванова подала иск в Арбитражный суд Ростовской области на местную компанию ООО «Фьюче» из-за элемента гардероба. Дело в том, что предприниматель придумала и разработала спортивные утягивающие лосины с пуш-ап эффектом. Модель она запатентовала. Позже женщина заметила, что на просторах маркетплейсов организация «Фьюче» продает похожие лосины, выдавая их за оригинал и используя изображение чужого изобретения.

В связи с этим Анна Иванова через суд потребовала снять с продажи все товары с наименованием «Лосины спортивные утягивающие черные леггинсы пуш-ап The Future», а также запретить дальнейшую продажу и рекламу этой одежды.

Арбитражный суд удовлетворил требования предпринимателя. Ростовская компания «Фьюче» обязана возместить ущерб Ивановой, выплатив 100 тысяч рублей. Кроме того, компания оплатит расходы на оплату услуг представителя — 50 тысяч рублей и госпошлину — 18 тысяч рублей.

В Ростовской области судились из-за лосинВ Ростовской области судились из-за лосин
В Ростовской области судились из-за лосин. Фото: rostovgazeta.ru
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Запрет строительства торгового центра

Также в прошлом месяце Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел заявление предпринимателя Зухры Бугровой. Она просила отменить обеспечительные меры на строительство торгового центра на площади Ленина в Ростове-на-Дону, напротив гостиницы «Амакс», которые начали действовать еще летом 2024 года.

Известно, что инициатором запрета было ПАО «Газпром газораспределение Ростова-на-Дону». Компания потребовала прекратить строительство ТЦ, так как его фундамент заходит на охранную территорию газопровода, что создаёт препятствия для ремонта и обслуживания газового оборудования. Суд в свою очередь принял решение в пользу организации, что не устроило Бугрову.

Бизнесвумен потребовала отменить запрет, объясняя это тем, что наложенные обеспечительные меры затягивают процесс стройки и приносят ей большие убытки. Однако эти аргументы вновь не убедили суд встать на сторону застройщицы, и он отказался выполнять требование.

Добавим, что позже Бугрова подала апелляционную жалобу. Очередное судебное разбирательство состоялось 4 декабря.

Дело о запрете строительства торгового центра на площади ЛенинаДело о запрете строительства торгового центра на площади Ленина
Дело о запрете строительства торгового центра на площади Ленина. Фото: Яндекс. Карты
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Большой долг детского приюта

В ноябре 2024 года в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от организации ООО «Трансстрой» к Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних в Волгодонске. В документах указано, что компания была подрядчиком для приюта и теперь требует с него 16,7 миллиона рублей. Из них 13,3 миллиона рублей — прямая задолженность учреждения, 2,4 миллиона рублей — штраф, а еще один миллион рублей — убытки.

К сожалению, в документах суда не конкретизировался предмет спора. Известно, что третьей стороной по делу проходило правительство Ростовской области, Министерство труда региона и «Ростовоблстройзаказчик».

Примечательно, что истец — ООО «Трансстрой» не смог заплатить госпошлину в размере 106 тысяч рублей из-за своего «тяжелого финансового положения». Компания предоставила суду сведения об открытых счетах и все необходимые справки из банков об остатке финансов.

В документах указано, что компания была подрядчиком для приюта и теперь требует с него 16,7 миллиона рублей.В документах указано, что компания была подрядчиком для приюта и теперь требует с него 16,7 миллиона рублей.
В документах указано, что компания была подрядчиком для приюта и теперь требует с него 16,7 миллиона рублей.. Фото: rostovgazeta.ru
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Реконструкция парка

Еще один подрядчик принял решение подать исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области, но уже на дирекцию парка «Дружба» в Ростове-на-Дону. Ставропольская компания «Автомагистраль СК» не согласна с расторжением контракта на реконструкцию пространства и просит суд отменить наложенный на нее штраф в размере 24,5 миллиона рублей.

Напомним, что работы по благоустройству парка «Дружба» на Северном начались еще в 2022 году. Закончить проект планировали 20 ноября 2024 года. Однако в данный момент парк готов только на 35%. С «Автомагистраль СК» решили разорвать договор, так как подрядчик постоянно срывал сроки работ, а также потребовать многомиллионный штраф.

Добавим, что первое заседание по делу пройдет 17 декабря 2024 года.

Напомним, что работы по благоустройству парка «Дружба» на Северном начались еще в 2022 году.Напомним, что работы по благоустройству парка «Дружба» на Северном начались еще в 2022 году.
Напомним, что работы по благоустройству парка «Дружба» на Северном начались еще в 2022 году.. Фото: rostov-gorod.ru
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