Неожиданное потепление придет в Ростовскую область в ближайшие дни

В ближайшее время небо донской столицы будет покрыто облаками. В ночь на 11 декабря возможен небольшой дождь. С утра в Ростове затруднит видимость туман. Ветер будет дуть с юго-востока с переходом на юго-запад, его скорость будет составлять от 6 до 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах от +3 до +5 градусов, а в дневное время температура может подняться вплоть до +8.