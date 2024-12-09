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Posted 9 декабря, 20:09

Published 9 декабря, 20:09

Modified 9 декабря, 20:09

Updated 9 декабря, 20:09

Неожиданное потепление придет в Ростовскую область в ближайшие дни

Неожиданное потепление придет в Ростовскую область в ближайшие дни

9 декабря 2024, 20:09
Фото: rostovgazeta.ru. Неожиданное потепление придет в Ростовскую область в ближайшие дни
В ближайшие дни жителей Ростовской области ожидают сильный ветер, снег, дождь и гололед, сообщили синоптики.

В ближайшее время небо донской столицы будет покрыто облаками. В ночь на 11 декабря возможен небольшой дождь. С утра в Ростове затруднит видимость туман. Ветер будет дуть с юго-востока с переходом на юго-запад, его скорость будет составлять от 6 до 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах от +3 до +5 градусов, а в дневное время температура может подняться вплоть до +8.

На 12 декабря гидрометцентр прогнозируют небольшой дождь. Ветер переменит свое направление на юго-западный и западный, в течение дня его порывы усилятся и могут достигнуть 15 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов.

В других городах Ростовской области небо также затянется облаками. 11 декабря местами возможен дождь и снег. В отдельных районах видимость ухудшится из-за тумана. На севере региона водителям может создать помеху гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью может опуститься до -2. Днем температура останется в прежних пределах, а вот в некоторых городах на юге региона она может достигать +9 градусов.

12 декабря также ожидаются небольшие осадки и туман. Днем в северной части региона возможно налипание снега на проводах и деревьях. Ветер изменится на юго-западный и западный, его порывы усилятся до 18 метров в секунду. Температура воздуха как ночью, так и днем будет находиться в диапазоне от +1 до +6 градусов, однако вечером в некоторых районах области она может понизиться до -3.

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Ранее стало известно о штормовом предупреждении, которое опубликовало управление по делам ГО и ЧС донской столицы. В связи с опасными погодными явлениями, которые ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни, при несоблюдении правил безопасности могут произойти аварийные ситуации.

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