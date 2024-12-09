rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 18:49

Published 9 декабря, 18:49

Modified 9 декабря, 18:49

Updated 9 декабря, 18:49

По инициативе ЕР в День Героев Отечества выпустили марки в честь героев СВО

По инициативе ЕР в День Героев Отечества выпустили марки в честь героев СВО

9 декабря 2024, 18:49
Фото: ER.RU.
9 декабря, в День Героев Отечества, в России прошли различные памятные мероприятия по инициативе партии «Единая Россия».

В регионах состоялись церемонии, посвященные гашению почтовых марок с изображениями современных Героев России, в школах открылись новые парты Героев, а ветераны специальной военной операции провели уроки мужества для учащихся.

Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул важность сохранения памяти о героических подвигах, как прошлого, так и настоящего, для воспитания молодого поколения. Об этом пишет mkset.ru.

Он отметил, что партийный проект «Единой России» под названием «Историческая память» возник как ответ нынешнего поколения следующему: важно сохранять и защищать историю от искажений. Он подчеркнул, что по всей стране активисты работают над тем, чтобы увековечить память тех, чьи подвиги олицетворяют мужество и преданность Родине. На марках «Почты России» запечатлены имена 30 Героев России, также памятные таблички с их именами устанавливаются на зданиях и школах по всей стране.

В рамках партийного проекта «Историческая память» было выпущено 10 новых почтовых марок, на которых изображены современные герои. Общее количество выпущенных марок составило 450 тысяч экземпляров. Памятные мероприятия прошли в родных городах этих героев, среди которых Санкт-Петербург, Благовещенск, Калининград, Махачкала и другие.

Кроме того, президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы Дмитрия Саблина «Золотой Звездой» Героя России. Саблин, который командовал бригадой беспилотной авиации, продолжает активную работу в общественной и политической сфере.

Владимир Якушев отметил важность признания заслуг участников специальной военной операции и их роль в воспитании молодежи. Он также подчеркнул, что ветераны СВО приходят в ряды партии и многие из них имеют высшие награды за доблесть и мужество. Об этом пишет ER.RU.

«Но все защитники, и те, кто уже имеет статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находится на огневом рубеже и освобождает города и села Донбасса, — они все наши герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене победы», — сказал Якушев.

В этом году немало участников СВО стали депутатами и представляют интересы граждан в составе «Единой России». Более 300 бойцов обучились в высшей партийной школе. Участники СВО также примут участие в предстоящем съезде «Единой России», который пройдет 14 декабря в Москве.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика