По инициативе ЕР в День Героев Отечества выпустили марки в честь героев СВО

Posted 9 декабря, 18:49
Published 9 декабря, 18:49
Modified 9 декабря, 18:49
Updated 9 декабря, 18:49
В регионах состоялись церемонии, посвященные гашению почтовых марок с изображениями современных Героев России, в школах открылись новые парты Героев, а ветераны специальной военной операции провели уроки мужества для учащихся.
Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул важность сохранения памяти о героических подвигах, как прошлого, так и настоящего, для воспитания молодого поколения. Об этом пишет mkset.ru.
Он отметил, что партийный проект «Единой России» под названием «Историческая память» возник как ответ нынешнего поколения следующему: важно сохранять и защищать историю от искажений. Он подчеркнул, что по всей стране активисты работают над тем, чтобы увековечить память тех, чьи подвиги олицетворяют мужество и преданность Родине. На марках «Почты России» запечатлены имена 30 Героев России, также памятные таблички с их именами устанавливаются на зданиях и школах по всей стране.
В рамках партийного проекта «Историческая память» было выпущено 10 новых почтовых марок, на которых изображены современные герои. Общее количество выпущенных марок составило 450 тысяч экземпляров. Памятные мероприятия прошли в родных городах этих героев, среди которых Санкт-Петербург, Благовещенск, Калининград, Махачкала и другие.
Кроме того, президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы Дмитрия Саблина «Золотой Звездой» Героя России. Саблин, который командовал бригадой беспилотной авиации, продолжает активную работу в общественной и политической сфере.
Владимир Якушев отметил важность признания заслуг участников специальной военной операции и их роль в воспитании молодежи. Он также подчеркнул, что ветераны СВО приходят в ряды партии и многие из них имеют высшие награды за доблесть и мужество. Об этом пишет ER.RU.
«Но все защитники, и те, кто уже имеет статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находится на огневом рубеже и освобождает города и села Донбасса, — они все наши герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене победы», — сказал Якушев.
В этом году немало участников СВО стали депутатами и представляют интересы граждан в составе «Единой России». Более 300 бойцов обучились в высшей партийной школе. Участники СВО также примут участие в предстоящем съезде «Единой России», который пройдет 14 декабря в Москве.