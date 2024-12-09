По инициативе ЕР в День Героев Отечества выпустили марки в честь героев СВО

«Но все защитники, и те, кто уже имеет статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находится на огневом рубеже и освобождает города и села Донбасса, — они все наши герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене победы», — сказал Якушев.