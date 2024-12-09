Попытку террористической атаки при помощи БПЛА пресекли в Ростовской области

Posted 9 декабря, 05:42
Published 9 декабря, 05:42
Modified 9 декабря, 05:44
Updated 9 декабря, 05:44
За последние сутки над регионом заметили еще три украинских дрона. Все воздушные цели перехватили с помощью дежурных средств ПВО (прим. — противовоздушной обороны).
Как сообщала RostovGazeta, два из них уничтожили над Миллерово и один — над Каменском-Шахтинским. К счастью, никто не пострадал. О последствиях на земле падения обломков БПЛА пока нет информации.
Всего за ночь в России сбили 13 дронов. Помимо Ростовской области, пытались атаковать Белгородскую (восемь беспилотников) и Астраханскую (два беспилотника).