rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 05:42

Published 9 декабря, 05:42

Modified 9 декабря, 05:44

Updated 9 декабря, 05:44

Попытку террористической атаки пресекли в Ростовской области

Попытку террористической атаки при помощи БПЛА пресекли в Ростовской области

9 декабря 2024, 05:42
Фото: 1MI. Попытку террористической атаки пресекли в Ростовской области
На территории Ростовской области пресекли попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Несколько дронов сбили в ночь на 9 декабря, сообщает Минобороны РФ.

За последние сутки над регионом заметили еще три украинских дрона. Все воздушные цели перехватили с помощью дежурных средств ПВО (прим. — противовоздушной обороны).

Террористическую атаку отразили военные в Ростовской области
Узнать подробнее

Как сообщала RostovGazeta, два из них уничтожили над Миллерово и один — над Каменском-Шахтинским. К счастью, никто не пострадал. О последствиях на земле падения обломков БПЛА пока нет информации.

Всего за ночь в России сбили 13 дронов. Помимо Ростовской области, пытались атаковать Белгородскую (восемь беспилотников) и Астраханскую (два беспилотника).

Читайте также:
Минобороны назвало атаку беспилотников на Ростовскую область террористическойМинобороны РФ назвало ночную атаку БПЛА на Ростовскую область террористическойМинобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область
#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Минобороны РФ#Белгородская область#Террористическая атака#Астраханская область#Дроны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика