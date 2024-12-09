Слышны были крики: появились кадры страшного пожара в Ростове с тремя погибшими

Posted 9 декабря, 18:07
Published 9 декабря, 18:07
Modified 9 декабря, 18:09
Updated 9 декабря, 18:09
Трагедия произошла вечером 9 декабря на верхнем этаже в бывшем общежитии на улице Вятской, 41. Девятиэтажка загорелась около 19.00 мск. По словам очевидцев, на улице было слышно человеческие крики.
Судя по кадрам из telegram-канала «Это Ростов новости», сгорела как минимум целая квартира. В соседних наверняка остался слой копоти, а по всему подъезду разнесся запах гари.
— На месте около пяти пожарных машин, — пишут в комментариях горожане. — Кто-то заживо сгорел.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, спустя час удалось локализовать пламя, еще через полчаса — ликвидировать открытое горение. Когда спасатели вошли в тлеющее жилье, то обнаружили три трупа. Их личности еще устанавливают.
Известно, что всего в момент ЧП дома находились шесть человек. Остальных троих смогли спасти.
Ранее RostovGazeta сообщала о пожаре в Шолоховском районе. Мужчина спалил дом после крупной ссоры с женой.