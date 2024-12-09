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Posted 9 декабря, 18:07

Published 9 декабря, 18:07

Modified 9 декабря, 18:09

Updated 9 декабря, 18:09

Появились кадры страшного пожара в доме на Вятской в Ростове, где погибли люди

Слышны были крики: появились кадры страшного пожара в Ростове с тремя погибшими

9 декабря 2024, 18:07
Фото: Изображение Midjourney. Появились кадры страшного пожара в доме на Вятской в Ростове, где погибли люди

Появились кадры страшного пожара в доме на Вятской в Ростове, где погибли люди

В Ростове-на-Дону в результате пожара в квартире многоэтажки погибли три человека. Кадры с места жуткого ЧП публикуют городские telegram-каналы.

Трагедия произошла вечером 9 декабря на верхнем этаже в бывшем общежитии на улице Вятской, 41. Девятиэтажка загорелась около 19.00 мск. По словам очевидцев, на улице было слышно человеческие крики.

Судя по кадрам из telegram-канала «Это Ростов новости», сгорела как минимум целая квартира. В соседних наверняка остался слой копоти, а по всему подъезду разнесся запах гари.

— На месте около пяти пожарных машин, — пишут в комментариях горожане. — Кто-то заживо сгорел.
Видео: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/74204
. На видео сняли пожар в многоэтажке в Ростове, где погибли три человека

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, спустя час удалось локализовать пламя, еще через полчаса — ликвидировать открытое горение. Когда спасатели вошли в тлеющее жилье, то обнаружили три трупа. Их личности еще устанавливают.

Известно, что всего в момент ЧП дома находились шесть человек. Остальных троих смогли спасти.

Ранее RostovGazeta сообщала о пожаре в Шолоховском районе. Мужчина спалил дом после крупной ссоры с женой.

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