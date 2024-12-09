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Posted 9 декабря, 14:14

Published 9 декабря, 14:14

Modified 9 декабря, 14:16

Updated 9 декабря, 14:16

Совкомбанк предлагает до 26,6% по вкладу «Зимняя выгода с Халвой»

Совкомбанк предлагает до 26,6% по вкладу «Зимняя выгода с Халвой»

9 декабря 2024, 14:14
Фото: Совкомбанк.
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Совкомбанк предлагает своим клиентам новый сезонный вклад «Зимняя выгода с Халвой» со ставкой до 26,6%.

Такую ставку можно получить, если разместить вклад на 24 или 36 месяцев, регулярно пользоваться картой «Халва», то есть делать не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей ежемесячно, пользоваться подпиской «Халва.Десятка» и не иметь просрочек по кредитам в банке. Минимальная гарантированная ставка на этих сроках составляет 23,6% годовых.

 

 

Сезонный вклад также можно открыть на сроки 3, 6 и 12 месяцев с максимальными ставками 23,5%, 24% и 24,1% годовых соответственно при выполнении вышеуказанных условий. Повышенная ставка действует на сумму до 1 500 000 рублей.

Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей с возможностью пополнения от 1000 рублей в течение 10 дней с даты заключения договора, без досрочного снятия.

Вклад можно открыть в любом отделении банка или онлайн в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк». Подробнее о вкладе «Зимняя выгода с Халвой» по ссылке.

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