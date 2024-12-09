Совкомбанк предлагает до 26,6% по вкладу «Зимняя выгода с Халвой»

Такую ставку можно получить, если разместить вклад на 24 или 36 месяцев, регулярно пользоваться картой «Халва», то есть делать не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей ежемесячно, пользоваться подпиской «Халва.Десятка» и не иметь просрочек по кредитам в банке. Минимальная гарантированная ставка на этих сроках составляет 23,6% годовых.