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Posted 9 декабря, 11:30

Published 9 декабря, 11:30

Modified 9 декабря, 11:32

Updated 9 декабря, 11:32

Ростовчане четыре года копят деньги на первый взнос по ипотеке

Стало известно, сколько лет нужно копить в Ростове на первый взнос по ипотеке

9 декабря 2024, 11:30
Фото: Pxhere. Ростовчане четыре года копят деньги на первый взнос по ипотеке

Четыре года нужно копить в Ростове на первый взнос по ипотеке

Чтобы собрать сумму на первый взнос по ипотеке в Ростове, понадобится четыре года. За это время в среднем можно собрать 1,65 миллиона рублей. Примерно столько же времени нужно москвичам, только их первый взнос составит в разы больше — 5,35 миллиона рублей.

По данным рейтинга РИА «Новости», Ростовская область находится на 64 месте из 85 по скорости сбора денег для первого взноса по ипотеке. Среди регионов ЮФО он занимает вторую строчку по быстрому достижению этой цели. На первом — Волгоград (54 место по России), где требуется 3,9 года, чтобы накопить 1,39 миллиона рублей на первый взнос.

С 72 по 74 места достались Астраханской области, республике Адыгее и Краснодарскому краю. В случае с первыми двумя люди откладывают деньги по 4,9 года. При этом конечная сумма составляет 1,33 и 1,6 миллиона соответственно. На Кубани понадобится 2,55 миллиона рублей. Чтобы их накопить, нужно порядка 5,5 года.

Еще дольше в Калмыкии. Несмотря на относительно небольшой первый взнос (1,41 миллиона рублей), местные жители копят эти деньги 5,9 года. В Севастополе, чтобы собрать 2,8 миллиона рублей, нужно 6,6 года. Дольше всего — в Крыму. Ради 2,79 миллиона рублей приходится трудиться 8,4 года.

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Москва оказалась на 60 месте по России из-за самых высоких цен на жилье. Первый взнос составляет в среднем около 5,35 миллиона рублей. Москвичи заработают столько денег за четыре года. В Санкт-Петербурге это можно сделать быстрее. За 3,7 года копят деньги на первый взнос в размере 3,59 миллиона рублей.

Быстрее всего обзавестись жильем на севере страны — там цены примерно такие же, как и по всей России, а вот зарплаты в разы больше. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе потребуется меньше двух лет, чтобы собрать 1,66 миллиона рублей. То же самое в Ямало-Ненецком автономном округе, где первый взнос составляет 2,4 миллиона рублей. А в Магаданской области уйдет чуть больше времени — 2,2 года ради 2,34 миллиона рублей.

Самое дешевое жилье продают в Ингушетии (700 тысяч рублей на первый взнос) и Чеченской Республике (850 тысяч рублей). Однако из-за низкой заработной платы понадобится порядка семи лет, чтобы накопить эту сумму.

Ранее стало известно, сколько денег оформили в кредит жители Ростовской области.

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