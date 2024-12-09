Стало известно, сколько лет нужно копить в Ростове на первый взнос по ипотеке

Быстрее всего обзавестись жильем на севере страны — там цены примерно такие же, как и по всей России, а вот зарплаты в разы больше. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе потребуется меньше двух лет, чтобы собрать 1,66 миллиона рублей. То же самое в Ямало-Ненецком автономном округе, где первый взнос составляет 2,4 миллиона рублей. А в Магаданской области уйдет чуть больше времени — 2,2 года ради 2,34 миллиона рублей.