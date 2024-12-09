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Posted 9 декабря, 12:24

Published 9 декабря, 12:24

Modified 9 декабря, 12:26

Updated 9 декабря, 12:26

Стендап от Кахи, спектакли и мировые рок-хиты: куда сходить в декабре в Ростове

Стендап от Кахи, спектакли и мировые рок-хиты: куда сходить в декабре в Ростове

9 декабря 2024, 12:24
Фото: 1MI. Стендап от Кахи, спектакли и мировые рок-хиты: куда сходить в декабре в Ростове
Спектакли, концерты и стендап-выступления запланированы в ближайшие недели в Ростове-на-Дону. Побывать на некоторых из них можно уже через несколько дней. RostovGazeta подготовила афишу самых интересных мероприятий для взрослых и детей.

Стендап и шоу

Артём Калайджян «Первая валентинка» (18+)

18 декабря 19.00 и 21.30, Дом офицеров (проспект Буденновский, 34).

Блогер Артём Калайджян, известный многим как Каха, за последние несколько лет стал также сценаристом и актером, выпустив собственный сериал и снявшись в одноименном фильме: «Непосредственно Каха».

Теперь он решил покорить сцену живым комедийным выступлением. Первый сольный концерт артиста основан на актуальных темах, жизненных ситуациях, социальных проблемах и культурных стереотипах.

В продаже осталось чуть больше сотни мест по 500 рублей.

Артём Калайджян «Первая валентинка» (18+)Артём Калайджян «Первая валентинка» (18+)
Артём Калайджян «Первая валентинка» (18+). Фото: Tima.pryadilov/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Шоу «Ваши пельмени» (6+)

19 декабря, 19.00, Дом офицеров (проспект Буденновский, 34).

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков ушли из творческого объединения «Уральские пельмени» в 2018 году. С тех пор актеры выступают дуэтом, представляя публике лучшие шутки и душевные песни.

Свободным остаются около 300 мест стоимостью от 2000 до 8000 рублей и порядка 100 мест за 2000-3000 рублей.

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Театр

Комедия «Мужской сезон» (16+)

11 декабря, 19.00, театр драмы имени Максима Горького (площадь Театральная, 1).

Это история о молодой паре, которая собирается жениться. Влюбленные встречают загадочного незнакомца, который соглашается стать свидетелем на свадьбе. Судьбоносная встреча меняет жизнь каждого из них.

Купить билеты в партер можно за 4000-5000 рублей (100 мест) или за 2500-3500 в амфитеатр (20 мест). Также остались свободные места на балконе за 200-2200 (18 билетов) и на бельэтаже за 2000-3000 рублей (50 мест).

Драма «Второе дыхание» (12+)

12 декабря, 18.30, театр драмы имени Максима Горького (площадь Театральная, 1).

В 1940 году советский драматург Александр Афиногенов написал пьесу «Машенька» об ученом-историке, который знакомится с внучкой Машей спустя долгие годы разлуки с сыном и его семьей. Автор поднимает проблемы ценности человеческого общения и дружбы в своем произведении.

Спустя год состоялась премьера спектакля «Машенька» в театре Моссовета. Теперь зрителям покажут современный вариант пьесы, в котором акцент поставлен на историю семьи.

Можно выбрать места на балконе (130 билетов по 400-500 рублей), бельэтаже (80 билетов по 700-900 рублей), амфитеатре (40 мест по 800-1000 рублей) и партере (70 мест по 1200-2000 рублей).

Спектакль для детей «Кентервильское привидение» (6+)

21, 22, 24, 25 и 26 декабря, 11.00 и 13.30, большая сцена Молодежного театра (площадь Свободы, 3).

Спектакль для детей «Кентервильское привидение» (6+)Спектакль для детей «Кентервильское привидение» (6+)
Спектакль для детей «Кентервильское привидение» (6+). Фото: Молодежый театр

Постановка по книге Оскара Уайльда. Призрак в английском замке, который веками строил козни целым поколениям своих родственников и прислуги, пытается спастись от прогрессивной американской семьи. Новые хозяева не воспринимают всерьез призрака и совершенно не боятся его страшной мести.

Чтобы избавить замок от проклятия и помочь привидению обрести вечный покой, должно исполниться древнее пророчество, начертанное на стене библиотеки.

Билетов осталось немного, поэтому стоит поторопиться, если хотите увидеть готическо-юмористическую сказу. По данным на 9 декабря, в продаже имеются места стоимостью от 350 до 1400 рублей.

Концерты

Рем Дигга (16+)

13 декабря 20.00, «Кроп Арена» (проспект Шолохова, 270/1).

Рэпер известен фитами с такими исполнителями, как Баста, Miyagi & Эндшпиль, «Каста», Звонкий, Смоки Мо, Триагрутрика, Guf, Onyx. Треки достойно держатся в топах многомиллионной аудитории.

Клип I Got Love от Miyagi & Эндшпиль с участием Рем Дигга собрал более 800 миллионов прослушиваний, что стало абсолютным рекордом для русскоязычных исполнителей.

Фирменный речитатив, звучные биты и мощный вайб — это именно тот заряд энергии, который поклонники получают на концертах Рем Дигги.

Купить билеты на танцпол можно за 1500 рублей.

Клип I Got Love от Miyagi & Эндшпиль с участием Рем Дигга собрал более 800 миллионов прослушиванийКлип I Got Love от Miyagi & Эндшпиль с участием Рем Дигга собрал более 800 миллионов прослушиваний
Клип I Got Love от Miyagi & Эндшпиль с участием Рем Дигга собрал более 800 миллионов прослушиваний. Фото: vk.com/remdigga

Avatar Cinematic Orchestra (ACO): Симфонические рок-хиты (6+)

14 декабря, 19.00, ДК «Ростсельмаш» (проспект Сельмаш, 3).

Оркестр исполнит мировые рок-хиты под световое представление и потрясающие спецэффекты. В числе композиций будут известные треки в авторской обработке таких музыкантов, как Queen, Nirvana, Muse, Blur, Måneskin, Led Zeppelin, Evanescence, Maroon 5, ACDC, Rammstein, System Of A Down, Ария, Кино и других.

В программе возможны изменения.

В продаже осталось меньше 100 мест. Самые дешевые (4 билета по 1000 рублей) — на бельэтаже, чуть дороже (30 мест по 1200 рублей) — на балконе), а в партере (60 мест) цена начинается от 1700 рублей. Самые дорогие билеты стоят 2500 рублей.

Группа «Мастер» (16+)

21 декабря, 20.00, «Кроп Арена» (проспект Шолохова, 270/1).

Концерт посвящен 25-летию легендарного альбома «Лабиринт». Именно вместе с ним трэш-металл в исполнении «Мастера» сменился направлением хэви/спид-металл. Аранжировки музыкантов стали сложнее и мелодичнее. Спустя многие годы металлисты выйдут на сцену, чтобы исполнить почти весь альбом и песни, которые нечасто звучат на их концертах. В качестве специального гостя выступит Денис Гуженко из ростовской группы «Ангел-Хранитель».

Группа «Мастер» (16+) на репетицииГруппа «Мастер» (16+) на репетиции
Группа «Мастер» (16+) на репетиции. Фото: vk.com/m.a.s.t.e.r_official

Для студентов действует скидка — 2000 рублей за билет. Для пар стоимость еще меньше — 3800 рублей (1900 за одного человека). Также можно сэкономить, купив билет на трех человек сразу за 6000 рублей (по 2000 рублей за каждого). Для тех, кто не является студентом и собирается на концерт идти один, стоимость составит 2300 рублей.

Ранее RostovGazeta публиковала афишу на выходные.

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