Стендап от Кахи, спектакли и мировые рок-хиты: куда сходить в декабре в Ростове

Спектакли, концерты и стендап-выступления запланированы в ближайшие недели в Ростове-на-Дону. Побывать на некоторых из них можно уже через несколько дней. RostovGazeta подготовила афишу самых интересных мероприятий для взрослых и детей.

Стендап и шоу Артём Калайджян «Первая валентинка» (18+) 18 декабря 19.00 и 21.30, Дом офицеров (проспект Буденновский, 34). Блогер Артём Калайджян, известный многим как Каха, за последние несколько лет стал также сценаристом и актером, выпустив собственный сериал и снявшись в одноименном фильме: «Непосредственно Каха». Теперь он решил покорить сцену живым комедийным выступлением. Первый сольный концерт артиста основан на актуальных темах, жизненных ситуациях, социальных проблемах и культурных стереотипах. В продаже осталось чуть больше сотни мест по 500 рублей. Артём Калайджян «Первая валентинка» (18+) . Фото: Tima.pryadilov/cc by sa 4.0/wikimedia.org Шоу «Ваши пельмени» (6+) 19 декабря, 19.00, Дом офицеров (проспект Буденновский, 34). Вячеслав Мясников и Андрей Рожков ушли из творческого объединения «Уральские пельмени» в 2018 году. С тех пор актеры выступают дуэтом, представляя публике лучшие шутки и душевные песни. Свободным остаются около 300 мест стоимостью от 2000 до 8000 рублей и порядка 100 мест за 2000-3000 рублей. В стразах Swarovski или в окно: сколько стоит Дед Мороз в Ростове и почему так дорого Узнать подробнее Театр Комедия «Мужской сезон» (16+) 11 декабря, 19.00, театр драмы имени Максима Горького (площадь Театральная, 1). Это история о молодой паре, которая собирается жениться. Влюбленные встречают загадочного незнакомца, который соглашается стать свидетелем на свадьбе. Судьбоносная встреча меняет жизнь каждого из них. Купить билеты в партер можно за 4000-5000 рублей (100 мест) или за 2500-3500 в амфитеатр (20 мест). Также остались свободные места на балконе за 200-2200 (18 билетов) и на бельэтаже за 2000-3000 рублей (50 мест). Драма «Второе дыхание» (12+) 12 декабря, 18.30, театр драмы имени Максима Горького (площадь Театральная, 1). В 1940 году советский драматург Александр Афиногенов написал пьесу «Машенька» об ученом-историке, который знакомится с внучкой Машей спустя долгие годы разлуки с сыном и его семьей. Автор поднимает проблемы ценности человеческого общения и дружбы в своем произведении. Спустя год состоялась премьера спектакля «Машенька» в театре Моссовета. Теперь зрителям покажут современный вариант пьесы, в котором акцент поставлен на историю семьи. Можно выбрать места на балконе (130 билетов по 400-500 рублей), бельэтаже (80 билетов по 700-900 рублей), амфитеатре (40 мест по 800-1000 рублей) и партере (70 мест по 1200-2000 рублей). Спектакль для детей «Кентервильское привидение» (6+) 21, 22, 24, 25 и 26 декабря, 11.00 и 13.30, большая сцена Молодежного театра (площадь Свободы, 3). Спектакль для детей «Кентервильское привидение» (6+) . Фото: Молодежый театр Постановка по книге Оскара Уайльда. Призрак в английском замке, который веками строил козни целым поколениям своих родственников и прислуги, пытается спастись от прогрессивной американской семьи. Новые хозяева не воспринимают всерьез призрака и совершенно не боятся его страшной мести. Чтобы избавить замок от проклятия и помочь привидению обрести вечный покой, должно исполниться древнее пророчество, начертанное на стене библиотеки. Билетов осталось немного, поэтому стоит поторопиться, если хотите увидеть готическо-юмористическую сказу. По данным на 9 декабря, в продаже имеются места стоимостью от 350 до 1400 рублей. Концерты Рем Дигга (16+) 13 декабря 20.00, «Кроп Арена» (проспект Шолохова, 270/1). Рэпер известен фитами с такими исполнителями, как Баста, Miyagi & Эндшпиль, «Каста», Звонкий, Смоки Мо, Триагрутрика, Guf, Onyx. Треки достойно держатся в топах многомиллионной аудитории. Клип I Got Love от Miyagi & Эндшпиль с участием Рем Дигга собрал более 800 миллионов прослушиваний, что стало абсолютным рекордом для русскоязычных исполнителей. Фирменный речитатив, звучные биты и мощный вайб — это именно тот заряд энергии, который поклонники получают на концертах Рем Дигги. Купить билеты на танцпол можно за 1500 рублей. Клип I Got Love от Miyagi & Эндшпиль с участием Рем Дигга собрал более 800 миллионов прослушиваний . Фото: vk.com/remdigga Avatar Cinematic Orchestra (ACO): Симфонические рок-хиты (6+) 14 декабря, 19.00, ДК «Ростсельмаш» (проспект Сельмаш, 3). Оркестр исполнит мировые рок-хиты под световое представление и потрясающие спецэффекты. В числе композиций будут известные треки в авторской обработке таких музыкантов, как Queen, Nirvana, Muse, Blur, Måneskin, Led Zeppelin, Evanescence, Maroon 5, ACDC, Rammstein, System Of A Down, Ария, Кино и других. В программе возможны изменения. В продаже осталось меньше 100 мест. Самые дешевые (4 билета по 1000 рублей) — на бельэтаже, чуть дороже (30 мест по 1200 рублей) — на балконе), а в партере (60 мест) цена начинается от 1700 рублей. Самые дорогие билеты стоят 2500 рублей. Группа «Мастер» (16+) 21 декабря, 20.00, «Кроп Арена» (проспект Шолохова, 270/1). Концерт посвящен 25-летию легендарного альбома «Лабиринт». Именно вместе с ним трэш-металл в исполнении «Мастера» сменился направлением хэви/спид-металл. Аранжировки музыкантов стали сложнее и мелодичнее. Спустя многие годы металлисты выйдут на сцену, чтобы исполнить почти весь альбом и песни, которые нечасто звучат на их концертах. В качестве специального гостя выступит Денис Гуженко из ростовской группы «Ангел-Хранитель». Группа «Мастер» (16+) на репетиции . Фото: vk.com/m.a.s.t.e.r_official Для студентов действует скидка — 2000 рублей за билет. Для пар стоимость еще меньше — 3800 рублей (1900 за одного человека). Также можно сэкономить, купив билет на трех человек сразу за 6000 рублей (по 2000 рублей за каждого). Для тех, кто не является студентом и собирается на концерт идти один, стоимость составит 2300 рублей. Ранее RostovGazeta публиковала афишу на выходные. Читайте также: Преступное прошлое города и тревожное расстройство: куда сходить в Ростове в выходные Концерт при свечах и фестиваль спасения города: куда сходить в Ростове 9 и 10 ноября На «Свидание с монстром» или на спасение леса: куда пойти в Ростове 19 и 20 октября