Стендап от Кахи, спектакли и мировые рок-хиты: куда сходить в декабре в Ростове

Posted 9 декабря, 12:24
Published 9 декабря, 12:24
Modified 9 декабря, 12:26
Updated 9 декабря, 12:26
18 декабря 19.00 и 21.30, Дом офицеров (проспект Буденновский, 34).
Блогер Артём Калайджян, известный многим как Каха, за последние несколько лет стал также сценаристом и актером, выпустив собственный сериал и снявшись в одноименном фильме: «Непосредственно Каха».
Теперь он решил покорить сцену живым комедийным выступлением. Первый сольный концерт артиста основан на актуальных темах, жизненных ситуациях, социальных проблемах и культурных стереотипах.
В продаже осталось чуть больше сотни мест по 500 рублей.
19 декабря, 19.00, Дом офицеров (проспект Буденновский, 34).
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков ушли из творческого объединения «Уральские пельмени» в 2018 году. С тех пор актеры выступают дуэтом, представляя публике лучшие шутки и душевные песни.
Свободным остаются около 300 мест стоимостью от 2000 до 8000 рублей и порядка 100 мест за 2000-3000 рублей.
11 декабря, 19.00, театр драмы имени Максима Горького (площадь Театральная, 1).
Это история о молодой паре, которая собирается жениться. Влюбленные встречают загадочного незнакомца, который соглашается стать свидетелем на свадьбе. Судьбоносная встреча меняет жизнь каждого из них.
Купить билеты в партер можно за 4000-5000 рублей (100 мест) или за 2500-3500 в амфитеатр (20 мест). Также остались свободные места на балконе за 200-2200 (18 билетов) и на бельэтаже за 2000-3000 рублей (50 мест).
12 декабря, 18.30, театр драмы имени Максима Горького (площадь Театральная, 1).
В 1940 году советский драматург Александр Афиногенов написал пьесу «Машенька» об ученом-историке, который знакомится с внучкой Машей спустя долгие годы разлуки с сыном и его семьей. Автор поднимает проблемы ценности человеческого общения и дружбы в своем произведении.
Спустя год состоялась премьера спектакля «Машенька» в театре Моссовета. Теперь зрителям покажут современный вариант пьесы, в котором акцент поставлен на историю семьи.
Можно выбрать места на балконе (130 билетов по 400-500 рублей), бельэтаже (80 билетов по 700-900 рублей), амфитеатре (40 мест по 800-1000 рублей) и партере (70 мест по 1200-2000 рублей).
21, 22, 24, 25 и 26 декабря, 11.00 и 13.30, большая сцена Молодежного театра (площадь Свободы, 3).
Постановка по книге Оскара Уайльда. Призрак в английском замке, который веками строил козни целым поколениям своих родственников и прислуги, пытается спастись от прогрессивной американской семьи. Новые хозяева не воспринимают всерьез призрака и совершенно не боятся его страшной мести.
Чтобы избавить замок от проклятия и помочь привидению обрести вечный покой, должно исполниться древнее пророчество, начертанное на стене библиотеки.
Билетов осталось немного, поэтому стоит поторопиться, если хотите увидеть готическо-юмористическую сказу. По данным на 9 декабря, в продаже имеются места стоимостью от 350 до 1400 рублей.
13 декабря 20.00, «Кроп Арена» (проспект Шолохова, 270/1).
Рэпер известен фитами с такими исполнителями, как Баста, Miyagi & Эндшпиль, «Каста», Звонкий, Смоки Мо, Триагрутрика, Guf, Onyx. Треки достойно держатся в топах многомиллионной аудитории.
Клип I Got Love от Miyagi & Эндшпиль с участием Рем Дигга собрал более 800 миллионов прослушиваний, что стало абсолютным рекордом для русскоязычных исполнителей.
Фирменный речитатив, звучные биты и мощный вайб — это именно тот заряд энергии, который поклонники получают на концертах Рем Дигги.
Купить билеты на танцпол можно за 1500 рублей.
14 декабря, 19.00, ДК «Ростсельмаш» (проспект Сельмаш, 3).
Оркестр исполнит мировые рок-хиты под световое представление и потрясающие спецэффекты. В числе композиций будут известные треки в авторской обработке таких музыкантов, как Queen, Nirvana, Muse, Blur, Måneskin, Led Zeppelin, Evanescence, Maroon 5, ACDC, Rammstein, System Of A Down, Ария, Кино и других.
В программе возможны изменения.
В продаже осталось меньше 100 мест. Самые дешевые (4 билета по 1000 рублей) — на бельэтаже, чуть дороже (30 мест по 1200 рублей) — на балконе), а в партере (60 мест) цена начинается от 1700 рублей. Самые дорогие билеты стоят 2500 рублей.
21 декабря, 20.00, «Кроп Арена» (проспект Шолохова, 270/1).
Концерт посвящен 25-летию легендарного альбома «Лабиринт». Именно вместе с ним трэш-металл в исполнении «Мастера» сменился направлением хэви/спид-металл. Аранжировки музыкантов стали сложнее и мелодичнее. Спустя многие годы металлисты выйдут на сцену, чтобы исполнить почти весь альбом и песни, которые нечасто звучат на их концертах. В качестве специального гостя выступит Денис Гуженко из ростовской группы «Ангел-Хранитель».
Для студентов действует скидка — 2000 рублей за билет. Для пар стоимость еще меньше — 3800 рублей (1900 за одного человека). Также можно сэкономить, купив билет на трех человек сразу за 6000 рублей (по 2000 рублей за каждого). Для тех, кто не является студентом и собирается на концерт идти один, стоимость составит 2300 рублей.
Ранее RostovGazeta публиковала афишу на выходные.